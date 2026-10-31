Νέο περιστατικό με μετανάστες στην Κρήτη: 43 άτομα εντοπίστηκαν στην Ψαρή Φοράδα

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Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας, στον Δήμο Βιάννου, όπου εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί, εκ των οποίων μία γυναίκα.

Oι 43 μετανάστες αναμενόταν να μεταφερθούν στο Ηράκλειο, στον χώρο του παλιού ψυγείου.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς αφίξεις μεταναστών στο νησί. Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα 51 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο, 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, έπειτα από επιχείρηση εντοπισμού της Frontex και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα.

Παράλληλα, δύο 16χρονοι υπήκοοι Νοτίου Σουδάν συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές ως φερόμενοι διακινητές, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι χειριστές των σκαφών που μετέφεραν συνολικά 91 μετανάστες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Οι δύο υποθέσεις αφορούσαν περιστατικά στα Τέρτσα Βιάννου και στον Μύρτο Ιεράπετρας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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