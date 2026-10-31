Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για απόπειρα αρπαγής τσάντας γυναίκας στις Μεσαμπελιές

Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, μετά από απόπειρα αρπαγής τσάντας γυναίκας στις Μεσαμπελιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 34χρονος φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει την τσάντα γυναίκας που κινούνταν πεζή στην περιοχή.
Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί λίγα μόλις λεπτά μετά την απόπειρα. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.
Διαβάστε επίσης
Κρήτη: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο Υγείας Κισσάμου (εικόνες)
Κρήτη: Συλλήψεις δυο 16χρονων για διακίνηση μεταναστών – Μετέφεραν συνολικά 91 άτομα από τη Λιβύη