Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για απόπειρα αρπαγής τσάντας γυναίκας στις Μεσαμπελιές

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Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, μετά από απόπειρα αρπαγής τσάντας γυναίκας στις Μεσαμπελιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 34χρονος φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει την τσάντα γυναίκας που κινούνταν πεζή στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί λίγα μόλις λεπτά μετά την απόπειρα. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.

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