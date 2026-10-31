ΣΑΒ.31 Οκτ 2026 14:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για απόπειρα αρπαγής τσάντας γυναίκας στις Μεσαμπελιές

χειροπέδες
clock 14:16 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, μετά από απόπειρα αρπαγής τσάντας γυναίκας στις Μεσαμπελιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 34χρονος φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει την τσάντα γυναίκας που κινούνταν πεζή στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί λίγα μόλις λεπτά μετά την απόπειρα. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης 

Κρήτη: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο Υγείας Κισσάμου (εικόνες)

Κρήτη: Συλλήψεις δυο 16χρονων για διακίνηση μεταναστών – Μετέφεραν συνολικά 91 άτομα από τη Λιβύη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σύλληψη Μεσαμπελιές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis