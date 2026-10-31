Κρήτη: Συλλήψεις δυο 16χρονων για διακίνηση μεταναστών – Μετέφεραν συνολικά 91 άτομα από τη Λιβύη

Δύο 16χρονοι υπήκοοι Νοτίου Σουδάν συνελήφθησαν από τις λιμενικές Αρχές, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές που μετέφεραν με λέμβους μετανάστες από τη Λιβύη στην Κρήτη.

Η πρώτη σύλληψη αφορά τον εντοπισμό 58 μεταναστών στην περιοχή Τέρτσα του Δήμου Βιάννου, στις 28 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη ακολούθησε μετά τον εντοπισμό 33 ατόμων στην περιοχή Μύρτους της Ιεράπετρας, τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση. Την προανάκριση και για τις δύο υποθέσεις έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Η ενημέρωση του Λιμενικού

«Αναφορικά με τον εντοπισμό 58 αλλοδαπών σε παραλία πλησίον της περιοχής «ΤΕΡΤΣΑ» Βιάννου, τις μεσημβρινές ώρες της 28.10.2026, συνελήφθη ένας 16χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο της Ιεράπετρας.

Αναφορικά με τον εντοπισμό 33 αλλοδαπών σε παραλία στην περιοχή «ΜΥΡΤΟΥΣ» Ιεράπετρας, τις πρώτες πρωινές ώρες της 29.10.2026, συνελήφθη ένας 16χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο της Ιεράπετρας».

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