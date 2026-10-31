Από τη Μόνα Λίζα και τους σταρ του Χόλιγουντ στον βυθό: Το θρυλικό πλοίο που θα γίνει τεχνητός ύφαλος

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ετοιμάζεται να γράψει το SS United States, το ιστορικό υπερωκεάνιο που μετέφερε διάσημες προσωπικότητες και τέσσερις Αμερικανούς προέδρους.

Στις 12 Νοεμβρίου 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, προγραμματίζεται η ελεγχόμενη βύθισή του στον Κόλπο του Μεξικού, περίπου 41 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντέστιν στη Φλόριντα, με σκοπό να δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος παγκοσμίως.

Με μήκος περίπου 302 μέτρα, μεγαλύτερο από τον Τιτανικό, το πλοίο πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι το 1952, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ταχύτητας διάσχισης του Ατλαντικού σε 3 ημέρες, 12 ώρες και 12 λεπτά. Στα καταστρώματά του φιλοξενήθηκαν, μεταξύ άλλων, η Μέριλιν Μονρόε, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Μάρλον Μπράντο, ο Σαλβαδόρ Νταλί και ο Ουόλτ Ντίσνεϊ, καθώς και οι πρόεδροι Χάρι Τρούμαν, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Κένεντι και Μπιλ Κλίντον. Το 1962, μάλιστα, μετέφερε τη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι στις ΗΠΑ για έκθεση.

Η υποχώρηση των υπερατλαντικών ταξιδιών λόγω της ανάπτυξης των αερομεταφορών οδήγησε στην απόσυρσή του το 1969. Το 2024 αγοράστηκε από την κομητεία Οκαλούσα της Φλόριντα, η οποία προχώρησε στο σχέδιο μετατροπής του σε τεχνητό ύφαλο.

Πριν από την επιχείρηση αφαιρέθηκαν καύσιμα, επικίνδυνα υλικά, καλωδιώσεις και μη μεταλλικά εξαρτήματα, ενώ έγιναν παρεμβάσεις στο κύτος ώστε να βυθιστεί με ελεγχόμενο τρόπο και να παραμείνει όρθιο στον βυθό.

Στόχος είναι το μεταλλικό σκαρί να αποτελέσει νέο καταφύγιο για ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, δημιουργώντας ένα υποθαλάσσιο οικοσύστημα. Στην περιοχή υπάρχουν ήδη περισσότεροι από 500 τεχνητοί ύφαλοι, ενώ το εγχείρημα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει και τον καταδυτικό τουρισμό. Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί το βρετανικό SS Thistlegorm, το οποίο βυθίστηκε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα και σήμερα αποτελεί γνωστό προορισμό για δύτες.

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