Μπακογιάννη σε γυναίκα που την διέκοψε: «Κλείστο το στόμα σου, πουλάκι μου, κλείστο» (βίντεο)

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με πρωταγωνίστρια τη βουλευτή Ντόρα Μπακογιάννη και μία από τις γυναίκες που παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κ. Μπακογιάννη αναφερόταν στις παρεμβάσεις που αναμένεται να δρομολογηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσοκομείου. Αρχικά, έκανε λόγο για έναν ουσιαστικό διάλογο, σημειώνοντας ότι η συνάντηση δεν εξελίχθηκε σε «σόου Αδωνι- Πολάκη». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα επιθυμούσε να διατεθούν δύο δισεκατομμύρια ευρώ για το νοσηλευτικό ίδρυμα, ωστόσο εκτίμησε ότι τα άμεσα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μέσα στον Νοέμβριο ή, το αργότερο, έως τον Ιανουάριο.

Στην τοποθέτησή της υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συνεισφοράς όσων ωφελούνται από τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ παρουσίασε την προοπτική δημιουργίας ενός campus υγείας σε γειτονική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων. Την ώρα που ανέπτυσσε τις θέσεις της, μία από τις παριστάμενες την διέκοψε, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της. Η βουλευτής, η οποία είχε έρθει σε αντιπαράθεση λίγα λεπτά νωρίτερα και με άλλο άτομο που διέκοπτε την ομιλία της, απάντησε χαρακτηριστικά: «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο».

Η γυναίκα αντέδρασε ρωτώντας «σε ποιον μιλάτε έτσι;», με την κ. Μπακογιάννη να επιμένει, λέγοντας «κλείστο, μιλάω».

Πηγή βίντεο: zarpanews.gr.

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