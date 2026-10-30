Ομάν: Διασώθηκε το πλήρωμα ενός πλοίου, τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια ανακόπηκαν στο στενό του Ορμούζ

Το σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι διέσωσε το πλήρωμα ενός πλοίου που τέθηκε στο στόχαστρο ανοικτά των ακτών του, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στο στενό του Ορμούζ.

"Το Βασιλικό Ναυτικό του Ομάν (...) διεξήγαγε επιχείρηση απομάκρυνσης των 25 μελών πληρώματος του εμπορικού πλοίου RITI που φέρει σημαία Παναμά", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας, προσθέτοντας ότι οι ναυτικοί έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το κέντρο θαλάσσια ασφάλειας του Ομάν, που δεν διευκρινίζει την προέλευση της επίθεσης, το πλοίο "τέθηκε στο στόχαστρο, προκαλώντας πυρκαγιά".

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν από την πλευρά τους σήμερα ότι τρία πετρελαιοφόρα ακινητοποιήθηκαν έπειτα από "περιστατικά" στο στενό.

Σε μια πρώτη ανακοίνωση, ο ισχυρός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανέφερε την ακινητοποίηση "δύο πετρελαιοφόρων σε παράβαση (...) που προσπαθούσαν να ακολουθήσουν διαδρομή που δεν είχε λάβει άδεια και συνάντησαν περιστατικά".

Σε δεύτερο χρόνο, δήλωσε πως ένα άλλο πλοίο, που μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου "προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη".

"Είναι το τρίτο πετρελαιοφόρο το οποίο υπέστη εκρήξεις και πήρε φωτιά σήμερα", πρόσθεσαν οι Φρουροί.

Χθες, Πέμπτη, τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Από την πλευρά της, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας (UKMTO), που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, έκανε λόγο για δύο επιθέσεις.

Το στενό του Ορμούζ, ανάμεσα στις ακτές του Ιράν και αυτές του σουλτανάτου του Ομάν, έχει πλάτος κάπου 30 χιλιομέτρων στο πιο στενό τμήμα του.

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν περί το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται στις παγκόσμιες αγορές πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν χωρίς να ζητήσουν την έγκρισή της κατά μήκος των ομανικών αρχών.

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από την πλευρά της αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και συνοδεύει τα πετρελαιοφόρα κατά μήκος αυτής της διαδρομής, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών είναι σε αδιέξοδο.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε σήμερα στο X, ο επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση"), διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του "απελευθέρωσαν με επιτυχία τις κύριες οδούς του στενού από κάθε ιρανική νάρκη".

Με την ευκαιρία μιας επίσκεψης στην περιοχή, όπου έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ επανέλαβε επίσης όιτ οι ΗΠΑ βοήθησαν τα κράτη του Κόλπου να εξαγάγουν 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ το καλοκαίρι, παρακάμπτοντας το de facto κλείσιμό του από το Ιράν.

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