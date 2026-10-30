Βρετανία: Η επιτροπή ανταγωνισμού ερευνά πιθανούς καταχρηστικούς όρους της Meta απέναντι στα ΜΜΕ

Η βρετανική επιτροπή ανταγωνισμού, η CMA (Competition and Markets Authority), ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τους νέους εμπορικούς όρους της Meta, που θα μπορούσαν να της επιτρέψουν να χρησιμοποιεί περιεχόμενα μέσων ενημέρωσης για τα προϊόντα της, κυρίως για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να διαβουλεύεται μαζί τους.

Η επιτροπή ανταγωνισμού επιδιώκει να προσδιορίσει αν η Meta κατέχει δεσπόζουσα θέση στη βρετανική αγορά και αν οι όροι της συνιστούν κατάχρηση.

"Η CMA φοβάται μήπως η υποχρέωση προς τους εκδότες Τύπου και άλλες επιχειρήσεις περιεχομένου να αποδεχθούν τους όρους της συνιστά παράνομη επιβολή αθέμιτων εμπορικών όρων για χιλιάδες βρετανικές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες της προκειμένου να φθάσουν τους πελάτες τους και τα ακροατήριά τους", αναφέρει η επιτροπή σε μια ανακοίνωση.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι δεν υπάρχει "τίποτα που να αιτιολογεί έρευνα στο πεδίο του ανταγωνισμού".

"'Εχουμε ήδη δεσμευθεί να μην τροποποιήσουμε τους όρους μας χωρίς να διαβουλευθούμε με τους εκδότες και τις άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές. Χαιρόμαστε που μας δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσουμε την προσέγγισή μας στη CMA", πρόσθεσε..

Η εφαρμογή των νέων όρων, που προβλεπόταν αρχικά για τις 30 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου έπειτα από επικοινωνία ανάμεσα στη Meta και τη CMA, διευκρινίζει η αρχή.

Ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε εντέλει προχθές Τετάρτη ότι αναστέλλει την εφαρμογή τους "εν αναμονή διαβούλευσης με τους επαγγελματικούς οργανισμούς", προσθέτει.

Σύμφωνα με τη CMA, οι νέοι όροι θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη Meta"'να συγκεντρώνει περιεχόμενα από ιστότοπους εκδοτικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιεί προκειμένου να αναπτύξει και να παράσχει τα δικά της προϊόντα και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων λειτουργιών ΤΝ, χωρίς οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν λόγο για το ότι τα περιεχόμενά τους χρησιμοποιούνται ούτε για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό".

"Ακούσαμε τις ανησυχίες των εκδοτών Τύπου και των άλλων επιχειρήσεων", εξηγεί στην ανακοίνωση η γενική διευθύντρια της επιτροπής Σάρα Κάρντελ, που υπόσχεται να εργαστεί "γρήγορα για μια ικανοποιητική λύση".

ΟΙ ανησυχίες αυτές εκφράστηκαν κυρίως από τη News Media Association, που εκπροσωπεί τους βρετανικούς οργανισμούς Τύπου, και από τη συλλογικότητα Movement for an Open Web (MOW), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη Νορβηγία, δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά προχθές Τετάρτη στη Meta να εφαρμόσει αυτούς τους νέους όρους χρήσης, που προκαλούν την αντίδραση των μεγάλων ΜΜΕ της χώρας.

Σύμφωνα με αυτά τα ΜΜΕ, οι νέοι όροι θα επιτρέψουν στη Meta να συγκεντρώνει άρθρα, φωτογραφίες και βίντεό τους, περιλαμβανομένων περιεχομένων που προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές τους.

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