Ηράκλειο: Συλλαλητήριο στις 18:30 ενάντια στην εμπλοκή της επιστημονικής έρευνας σε πολεμικούς σχεδιασμούς – Κάλεσμα από τους ερευνητές

Τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 18:30, στο Ηράκλειο, ανακοινώνουν ο Σύλλογος Ερευνητών/τριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους του ΕΛΚΕΘΕ και στο πλήρωμα του ωκεανογραφικού πλοίου «Αιγαίο».

Με κεντρικό σύνθημα «Ούτε οι ερευνητές δουλεύουν για τον πόλεμο!», ο Σύλλογος καλεί τους εργαζόμενους στην έρευνα και τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, με αφορμή την υπόθεση της ερευνητικής αποστολής του πλοίου «Αιγαίο» στην περιοχή του Ισραήλ, εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι του ΕΛΚΕΘΕ και το πλήρωμα του πλοίου αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην αποστολή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ανάληψη κινδύνου για τη ζωή τους. Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, η άρνησή τους ήρθε παρά τις διαβεβαιώσεις της εργοδοσίας για την ασφάλεια της αποστολής και τις υποσχέσεις για πρόσθετη οικονομική αμοιβή.

Αντιδράσεις για τη σύνδεση της έρευνας με την πολεμική οικονομία

Ο Σύλλογος Ερευνητών/τριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την πολεμική προετοιμασία.

Στην ανακοίνωσή του ασκεί κριτική στην πολιτική χρηματοδότησης της δημόσιας έρευνας, επισημαίνοντας ότι η υποχρηματοδότηση οδηγεί τα ερευνητικά κέντρα στην αναζήτηση πόρων από την αγορά, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις εκάστοτε χρηματοδοτικές προτεραιότητες.

Παράλληλα, κάνει αναφορά στη συμμετοχή ερευνητικών φορέων σε πρωτοβουλίες όπως ο επιταχυντής του ΝΑΤΟ DIANA, καθώς και στην παρουσία τεχνολογιών σε εκθέσεις αμυντικού εξοπλισμού, όπως η DEFEA, θεωρώντας ότι πρόκειται για ενδείξεις της αυξανόμενης σύνδεσης της έρευνας με τον αμυντικό και πολεμικό τομέα.

Τα αιτήματα του Συλλόγου

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που διατυπώνονται στην ανακοίνωση είναι:

Η ακύρωση της σχεδιαζόμενης αποστολής του ωκεανογραφικού πλοίου «Αιγαίο» στην περιοχή του Ισραήλ.

Η διακοπή των ερευνητικών συνεργασιών και των θεσμικών σχέσεων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με το κράτος του Ισραήλ.

Η στήριξη και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στις 18:30, στο Ηράκλειο.

Η έκφραση αλληλεγγύης προς τους ναυτεργάτες και τους εργαζόμενους του ΕΛΚΕΘΕ.

Ο Σύλλογος συνδέει την κινητοποίηση με τις διεθνείς δράσεις των ναυτεργατών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οργανώνουν κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε τέσσερις ηπείρους, με κοινό σύνθημα «Οι ναυτεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο».

Το μήνυμα των εργαζομένων στην έρευνα είναι σαφές: «Ούτε οι ερευνητές δουλεύουν για τον πόλεμο!», καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση στο Ηράκλειο.

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