Δήμος Ηρακλείου: Μείωση πάνω από 50% στις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς την τελευταία επταετία!

Θεαματική μείωση καταγράφουν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου την τελευταία επταετία, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αρμόδιας αντιδημαρχίας Παιδείας ξεπερνά το 50%!

Πρόκειται για ένα κρίσιμο δείκτη τον οποίο κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει, καθώς αποτυπώνει τη διαρκή μείωση των αιτήσεων που ενώ το 2019 έφταναν τις 3.900 τώρα δεν ξεπερνούν τις 1550.

Τα συγκριτητικά αυτά στοιχεία συνδέονται άρρηκτα με τη σκληρή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του τόπου μας που δεν ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια αλλά και όσους το επιλέγουν τους φρενάρει στην απόκτηση πολλών παιδιών αφού ο εφιάλτης της ακρίβειας, της φορολογίας της εργασιακής ανασφάλειας και της στεγαστικής κρίσης λειτουργούν σαν φράγμα ανάσχεσης στην τεκνοποίηση.

Η νέα αυτή πραγματικότητα αναγκάζει το Δήμο Ηρακλείου να ανασυντάξει το σχεδιασμό του σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των παιδικών σταθμών και να προσαρμόσει τη λειτουργία του στα σημερινά δεδομένα.

Ήδη έκλεισε ο παιδικός σταθμός στο Γιόφυρο και τα παιδιά απορροφήθηκαν σε όμορους σταθμούς.

Όπως είναι γνωστό, σε επίπεδο απορροφητικότητας των αιτήσεων έχουν πλήρως καλυφθεί οι αιτήσεις των νηπίων και μάλιστα σύμφωνα με την αντιδημαρχία Παιδείας υπάρχουν και περιορισμένες κενές θέσεις.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα με την απορρόφηση των νηπίων όπου υπάρχει ένας αριθμός 250 παιδιών που εξακολουθεί να μένει ακάλυπτος.

Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδημαρχία για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ολοκληρώνονται οι μελέτες για τη δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση και είναι αυξημένες οι απαιτήσεις και οι ανάγκες.

Αντίστοιχα στο σχεδιασμό του Δήμου είναι το μεγάλο έργο της επέκτασης του βρεφονηπιακού σταθμού «Μητέρα», που όμως καταγράφει μεγάλη καθυστέρηση και σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αντώνη Περισυνάκη οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα λόγω εμπλοκής που προέκυψε με την αρχαιολογία. Όπως είναι γνωστό, με το έργο που θα εκτελεστεί πρόκειται να υπερδιπλασιαστούν οι διαθέσιμοι χώροι της υφιστάμενης δομής σε μια έκταση που θα ξεπερνά τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα.

Σήμερα ο υφιστάμενος σταθμός του «Μητέρα» καλύπτει τη φιλοξενία 70 παιδιών, όμως μετά την ολοκλήρωση του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, η αναβαθμισμένη προσχολική δομή που κατασκευαστεί θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας σε 220 παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Επίσης θα μπορεί να φιλοξενεί και 10 νήπια ΑμεΑ.

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