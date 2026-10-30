Έκρηξη στην Πλάκα: Βαριές κατηγορίες σε βάρος των 3 συλληφθέντων -Απολογούνται τη Δευτέρα

Στον εισαγγελέα για να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα τον Σεπτέμβριο που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στον ανακριτή.

Σε βάρος τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για:

εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 34 και 54 ετών και έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας. Σύμφωνα με την έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.

Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι προκάλεσε τη διαρροή αερίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη.

«Για ένα κομμάτι χαλκού αξίας 20 ευρώ έχασαν τις ζωές τους» - Η πρώτη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων

Ο δικηγόρος των συγγενών των τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα ανέφερε:

«Δεν μπορούν να αντιληφθούν το γεγονός ότι χάσανε τους ανθρώπους τους για ένα κομμάτι χαλκού αξίας είκοσι ευρώ και ότι παρόλο που αντιλήφθηκαν οι δράστες το γεγονός ότι υπάρχει μια διαρροή, δεν ενημέρωσαν τις αρχές προκειμένου έστω και στο τέλος της ημέρας να αποφευχθεί αυτή η τραγωδία».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ευθύνες και άλλων προσώπων ο Γιώργος Καραπάνος σημείωσε:

«Θεωρώ δεδομένο ότι ευθύνεται και το φυσικό αέριο, το οποίο επέτρεψε να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος μετρητής στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο δεν υπήρχε καμία δυνατότητα εκτόνωσης της διαρροής, όποια, απ' όποιο τρόπο και να ερχόταν αυτή. Θα επαναληφθεί και σήμερα ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας. Θα λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας και αφού τα μελετήσουμε θα υποβάλουμε και αιτήματα προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση στο σύνολό της και να εξακριβωθούν και οι πρόσθετες ευθύνες τυχόν εμπλεκομένων προσώπων. Ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, ακόμα δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε άμεση πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας με δεδομένο ότι τώρα διενεργείται η κύρια ανάκριση. Στην πορεία θα πάρουμε, θα μελετήσουμε τη δικογραφία και τυχόν πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται θα μηνυθούν».

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, την ώρα που από την οδό Λυσικράτους περνούσε μαύρο βαν με 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου:

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Πλάκα: Χειροπέδες στους κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την φονική έκρηξη