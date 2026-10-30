Μπλε Ώρες: Η Εύα είναι σε σοκ ύστερα από την ανακάλυψη των φωτογραφιών

Τι θα δούμε στη σειρά Μπλέ Ώρες;

Επεισόδιο 40ο: Η Εύα είναι σε σοκ ύστερα από την ανακάλυψη των φωτογραφιών και του σημειώματος της μητέρας της. Θεωρεί ότι η Ελένη είναι η βιολογική της μητέρα και ψάχνει αποδείξεις για να σιγουρευτεί. Ο Άγγελος στέκεται στο πλευρό της και την βοηθάει. Ο Δημήτρης επιμένει στο διαζύγιο και η Κορίνα, σε πανικό, πιέζει την Ολυμπία να κάνει τα πάντα για να τον κερδίσει ξανά. Μια έντονη έλξη αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσα στον Στράτο και την Άννα που προβληματίζει και τους δύο. Η Βάσια και ο Διονύσης είναι μαζί αλλά η Βάσια νιώθει άβολα σε σχέση με τη Νίκη. Διστάζει να της μιλήσει κι αυτό προοπτικά θα δυναμιτίσει τη φιλία τους. Ο Πέτρος, στην επιστροφή από τη Λισαβώνα, έρχεται αντιμέτωπος με την οργή του πατέρα του για τα μηνύματα στην Ολυμπία. Τον χαστουκίζει και απειλεί να τον αποκληρώσει με τον Πέτρο να προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Ο Σταύρος συλλαμβάνει τους διαρρήκτες ενώ η διακίνηση ναρκωτικών στο μαγαζί της Ελένης συνεχίζεται. Η Εύα εκμυστηρεύεται στη Νικολέτα τον φόβο της ότι μπορεί να είναι έγκυος και τις υποψίες της για την Ελένη. Η Μάρθα έχει έρθει κοντά με τη Φιλίππα την ίδια στιγμή που η Στέλλα ενημερώνει την Εύα ότι η μικρή δεν «μαλακώνει» μαζί της. Η Εύα πιέζει την Ελένη να της πει την αλήθεια αλλιώς θα φύγει για πάντα από το Πήλιο.

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