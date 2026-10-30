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ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρχηγός της τουρκικής μαφίας εκτελέστηκε μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)

τούρκος μαφιόζος Ισπανία
clock 13:07 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μέσα σε νοσοκομείο της Ισπανίας και μπροστά στα μάτια της συζύγου του εκτελέστηκε ο Μέκιν Μπουγιουκντενίζ, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης «10 Αδελφοί» που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί ο εκτελεστής του Τούρκου μαφιόζου ο οποίος φοράει κράνος και μπαίνει διακριτικά στο δωμάτιο του. Ο Μπουγιουκντενίζ βρισκόταν στο νοσοκομείο καθώς ανάρρωνε από μία απόπειρα δολοφονίας του στις 16 Οκτωβρίου.

Τότε ένα αυτοκίνητο τον πλησίασε την ώρα που περπατούσε στον δρόμο και δέχθηκε 10 σφαίρες. Τραυματίστηκε κυρίως στα πόδια και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ωστόσο αρνήθηκε να δώσει κατάθεση στις ισπανικές αρχές και γι’ αυτό το δωμάτιο του δεν φυλασσόταν από αστυνομικούς. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, είχε δικό του σωματοφύλακα αφού ανησυχούσε ότι θα γίνει ξανά στόχος επίθεσης.

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