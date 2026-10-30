Ισπανία: Αρχηγός της τουρκικής μαφίας εκτελέστηκε μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)

Μέσα σε νοσοκομείο της Ισπανίας και μπροστά στα μάτια της συζύγου του εκτελέστηκε ο Μέκιν Μπουγιουκντενίζ, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης «10 Αδελφοί» που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί ο εκτελεστής του Τούρκου μαφιόζου ο οποίος φοράει κράνος και μπαίνει διακριτικά στο δωμάτιο του. Ο Μπουγιουκντενίζ βρισκόταν στο νοσοκομείο καθώς ανάρρωνε από μία απόπειρα δολοφονίας του στις 16 Οκτωβρίου.

Τότε ένα αυτοκίνητο τον πλησίασε την ώρα που περπατούσε στον δρόμο και δέχθηκε 10 σφαίρες. Τραυματίστηκε κυρίως στα πόδια και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ωστόσο αρνήθηκε να δώσει κατάθεση στις ισπανικές αρχές και γι’ αυτό το δωμάτιο του δεν φυλασσόταν από αστυνομικούς. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, είχε δικό του σωματοφύλακα αφού ανησυχούσε ότι θα γίνει ξανά στόχος επίθεσης.

İstanbul Küçükçekmece’de “10 Kardeşler” adıyla bilinen suç örgütünün lideri Mekin Büyükdeniz, İspanya’da tedavi gördüğü hastanede başından vurularak öldürüldü. Daha önce sokak ortasında bacaklarından vurulan ve hayati tehlikeyi atlatarak normal servise alınan Büyükdeniz, ikinci kez saldırıya uğradı. Elektrikli scooter ile hastaneye gelen kasklı saldırganın, Büyükdeniz’i odasında vurduktan sonra kaçtığı belirtildi. İspanya polisi, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. — 23 DERECE (@yirmiucderece) October 29, 2026

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