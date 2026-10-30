Χρήστος Τριαντόπουλος: Τα 13 μέλη που απαρτίζουν το Ειδικό Δικαστήριο

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Τα 13 τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο αναδείχθηκαν την Παρασκευή, έπειτα από κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Με ξεχωριστή κλήρωση αναδείχθηκαν επίσης η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου και η αναπληρώτριά της. Η διαδικασία έγινε μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπως προβλέπουν το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Το Ειδικό Δικαστήριο συγκροτείται από επτά μέλη του Αρείου Πάγου και έξι του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την προεδρία αναλαμβάνει ο ανώτερος σε βαθμό από τους Αρεοπαγίτες που κληρώθηκαν και, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος.

Τα μέλη από τον Άρειο Πάγο



Από τα 39 μέλη του Αρείου Πάγου κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι Απόστολος Φωτόπουλος, Παναγιώτης Μπολτέτσος, Στυλιανή Μπλέτα, Μαρία Γιαννακοπούλου, Άλκηστις Σιάνου, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Μαρία Αρχοντάκη Τραυλού Τζανετάτου.

Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι Ιφιγένεια Ματσούκα, Μαρία Πετσάλη και Λούλη Ερασμία.

Τα μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Από τα 34 μέλη του ΣτΕ κληρώθηκαν οι Δημήτριος Τομαράς, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα και Αναστασία Μαρία Παπαδημητρίου.

Ως αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι Μαρίνα Αλεξάνδρα Τσακάλη, Ηλίας Μάζος και Ιωάννης Παπαγιάννης.

Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κληρώθηκε ως εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου η Άννα Καλουτά, με αναπληρώτρια την Ευσταθία Καπαγιάννη.

Τι ακολουθεί

Η συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου ακολουθεί την έκδοση του υπ' αριθμόν 1/2026 βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για αξιόποινες πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Μετά την κλήρωση, ο πρόεδρος της Βουλής αποστέλλει το σχετικό πρακτικό στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου. Εκείνος θα ορίσει με πράξη του την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και τον κατάλογο των μαρτύρων που θα εξεταστούν.

Η δικάσιμος πρέπει να προσδιοριστεί σε διάστημα 40 έως 60 ημερών από την έκδοση της σχετικής πράξης. Ο κατάλογος των μαρτύρων θα περιλαμβάνει τους ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης.

Εάν στο μεταξύ λήξει η βουλευτική περίοδος ή διαλυθεί η Βουλή, η έναρξη ή η εξέλιξη της δίκης αναστέλλεται μέχρι τη συγκρότηση της νέας Βουλής σε σώμα.

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