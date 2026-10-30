ΠΑΡ.30 Οκτ 2026 13:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτη υπόθεση διάρρηξης στο πολυτελές σπίτι ποδοσφαιριστή -To μοιραίο λάθος με selfie στο Instagram

Μπρούνο Φερνάντες
clock 12:37 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η συμμορία που εισέβαλε στο σπίτι του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, αξίας περίπου 4,78 εκατομμυρίων ευρώ, ενδέχεται να εντόπισε την κατοικία μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένας διακοσμητής.

Τρεις κουκουλοφόροι διαρρήκτες διέφυγαν την περασμένη εβδομάδα, παίρνοντας μαζί τους διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων επώνυμα κοσμήματα, την ώρα που οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονταν στην Ιταλία, όπου ηττήθηκαν με 4-1 από την Κόμο 1907 στο Champions League.

Η σύζυγος του Μπρούνο Φερνάντες, Άνα Πίνιο, και τα δύο μικρά παιδιά τους δεν βρίσκονταν στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή, το ζευγάρι είναι «συντετριμμένο».

Έγινε γνωστό ότι ένας διακοσμητής που είχε προσλάβει ο Πορτογάλος διεθνής ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την κατοικία του άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, καθώς και μια selfie με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή στον χώρο στάθμευσης του σπιτιού του.

Η ανάρτηση, η οποία κοινοποιήθηκε ευρέως από οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την προηγούμενη εβδομάδα, έχει έκτοτε διαγραφεί.

Οι συμμορίες που πραγματοποιούν διαρρήξεις σε σπίτια ποδοσφαιριστών όταν εκείνοι βρίσκονται εκτός έδρας είναι γνωστό ότι παρακολουθούν τις κατοικίες πριν χτυπήσουν. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαρρύθμιση ενός σπιτιού ή τα συστήματα ασφαλείας του μπορεί να τους φανεί χρήσιμη.

Ο Μπρούνο Φερνάντες, 32 ετών, ζει με την οικογένειά του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια σε έναν ήσυχο δρόμο στο Τσέσαϊρ, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα κάποιο πρόβλημα.

Το σπίτι διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ένα εξελιγμένο σύστημα συναγερμού με επιμέρους ζώνες, κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) και ηλεκτρικές πύλες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας γείτονας ειδοποίησε τις αρχές, αφού είδε άτομα στον κήπο. Οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δέκα λεπτά αργότερα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από τις γύρω κατοικίες.

Ο επιθεωρητής Ντέιβιντ Τζάρβις, από την υπηρεσία διερεύνησης εγκλημάτων του Μακλσφιλντ, δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές. Η αστυνομία του Τσέσαϊρ επιβεβαίωσε: «Οι έρευνες συνεχίζονται».

Η κατοικία του αμυντικού της Μάντσεστερ Σίτι, Ρούμπεν Ντίας, είχε γίνει επίσης στόχος διαρρηκτών τον Ιανουάριο, όταν εκείνος συγκατοικούσε με την παρουσιάστρια του Love Island, Μάγια Τζάμα.

Άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων είναι οι Τζακ Γκρίλις, Ραχίμ Στέρλινγκ και Ριγιάντ Μαχρέζ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος και αγωνία για τους αγνοούμενους της σιδηροδρομικής τραγωδίας (βίντεο)

ΟΗΕ: Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα

Πλάκα: Χειροπέδες στους κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την φονική έκρηξη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ποδοσφαιριστής Διάρρηξη Βρετανία Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis