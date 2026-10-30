Απίστευτη υπόθεση διάρρηξης στο πολυτελές σπίτι ποδοσφαιριστή -To μοιραίο λάθος με selfie στο Instagram

Η συμμορία που εισέβαλε στο σπίτι του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, αξίας περίπου 4,78 εκατομμυρίων ευρώ, ενδέχεται να εντόπισε την κατοικία μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένας διακοσμητής.

Τρεις κουκουλοφόροι διαρρήκτες διέφυγαν την περασμένη εβδομάδα, παίρνοντας μαζί τους διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων επώνυμα κοσμήματα, την ώρα που οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονταν στην Ιταλία, όπου ηττήθηκαν με 4-1 από την Κόμο 1907 στο Champions League.

Η σύζυγος του Μπρούνο Φερνάντες, Άνα Πίνιο, και τα δύο μικρά παιδιά τους δεν βρίσκονταν στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή, το ζευγάρι είναι «συντετριμμένο».

Police are investigating a break-in at Bruno Fernandes’ house on Wednesday night in which “a number of items” have been stolen. More from @JessMCHopkins https://t.co/PwOYoIbHdz — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 22, 2026

Έγινε γνωστό ότι ένας διακοσμητής που είχε προσλάβει ο Πορτογάλος διεθνής ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την κατοικία του άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, καθώς και μια selfie με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή στον χώρο στάθμευσης του σπιτιού του.

Η ανάρτηση, η οποία κοινοποιήθηκε ευρέως από οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την προηγούμενη εβδομάδα, έχει έκτοτε διαγραφεί.

Οι συμμορίες που πραγματοποιούν διαρρήξεις σε σπίτια ποδοσφαιριστών όταν εκείνοι βρίσκονται εκτός έδρας είναι γνωστό ότι παρακολουθούν τις κατοικίες πριν χτυπήσουν. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαρρύθμιση ενός σπιτιού ή τα συστήματα ασφαλείας του μπορεί να τους φανεί χρήσιμη.

🚨𝗗𝗜𝗗 𝗔𝗡 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗦𝗘𝗟𝗙𝗜𝗘 𝗛𝗘𝗟𝗣 𝗕𝗨𝗥𝗚𝗟𝗔𝗥𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗚𝗘𝗧 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗘𝗦? 😳 A disturbing new twist has emerged in the burglary of Manchester United captain Bruno Fernandes’ luxury home, and it centres on something as innocent as an Instagram selfie. According to an exclusive report published by The Sun on Friday 23 October 2026, a decorator who had worked at Fernandes’ property previously shared photographs from inside the footballer’s home on Instagram, including a selfie alongside the United captain himself. Those images reportedly began circulating among Manchester United supporters last week before being deleted. Then, on Wednesday 21 October, three masked intruders allegedly broke into Fernandes’ £4 million home while the midfielder was thousands of miles away representing United against Como in Italy. Jewellery and other valuables were reportedly stolen, with police launching an investigation after the intruders escaped. But it is the timing of those Instagram photographs that has now raised an uncomfortable question. Could photographs shared online have inadvertently helped criminals identify or target the property? The Sun’s latest report has drawn attention to the decorator’s deleted posts, although there is currently no evidence establishing that the burglars saw or used the images, and no suggestion that the decorator was involved in the crime. Police have not confirmed how the gang selected Fernandes’ home. The incident raises wider concerns about the security of Premier League footballers, whose movements are often public knowledge whenever they travel for matches. For Fernandes, an already difficult week on the pitch has now been overshadowed by a deeply unsettling incident away from football. And while investigators work to establish exactly what happened, the story has reignited a debate about how much access people working inside footballers’ homes should have to their private lives. Should footballers ban contractors from posting photographs inside their homes? — LIMBZ (@LimbzHQ) October 24, 2026

Ο Μπρούνο Φερνάντες, 32 ετών, ζει με την οικογένειά του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια σε έναν ήσυχο δρόμο στο Τσέσαϊρ, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα κάποιο πρόβλημα.

Το σπίτι διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ένα εξελιγμένο σύστημα συναγερμού με επιμέρους ζώνες, κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) και ηλεκτρικές πύλες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας γείτονας ειδοποίησε τις αρχές, αφού είδε άτομα στον κήπο. Οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δέκα λεπτά αργότερα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από τις γύρω κατοικίες.

🚨 Bruno Fernandes’ £4M Cheshire home was burgled by three masked intruders last night while he was playing for Manchester United against Como away in Italy. Designer jewellery and other valuables are believed to have been stolen at around 8.30pm. A neighbour raised the alarm after spotting three unknown men in the garden of the property, which backs onto woodland. A source has said: "Bruno and Ana are absolutely devastated. To have your home violated like this while you’re out representing your club is every footballer’s worst nightmare." (Source: Sun Sport) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 22, 2026

Ο επιθεωρητής Ντέιβιντ Τζάρβις, από την υπηρεσία διερεύνησης εγκλημάτων του Μακλσφιλντ, δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές. Η αστυνομία του Τσέσαϊρ επιβεβαίωσε: «Οι έρευνες συνεχίζονται».

Η κατοικία του αμυντικού της Μάντσεστερ Σίτι, Ρούμπεν Ντίας, είχε γίνει επίσης στόχος διαρρηκτών τον Ιανουάριο, όταν εκείνος συγκατοικούσε με την παρουσιάστρια του Love Island, Μάγια Τζάμα.

Άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων είναι οι Τζακ Γκρίλις, Ραχίμ Στέρλινγκ και Ριγιάντ Μαχρέζ.

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