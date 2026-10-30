Στα Χανιά η φωτογραφική έκθεση «APOCOSMOS έξω από τον κόσμο και τον χρόνο» του Γιώργου Πατρουδάκη

Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή της στο Ηράκλειο, η φωτογραφική έκθεση «Απόκοσμος, έξω από τον κόσμο και τον χρόνο», Σφακιανές Μαδάρες η άγρια δύση της Κρήτης, του δημοσιογράφου και φωτογράφου Γιώργου Πατρουδάκη ταξιδεύει στα Χανιά, στο πλαίσιο της μεταφεστιβαλικής δράσης του Φεστιβάλ Κρήτης, που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης.

Από τις 8 έως τις 28 Νοεμβρίου 2026, η έκθεση θα φιλοξενείται ταυτόχρονα σε δύο εμβληματικά τοπόσημα της παλιάς πόλης των Χανίων, το Γιαλί Τζαμισί και το Μεγάλο Αρσενάλι, προσκαλώντας το κοινό σε μια ξεχωριστή φωτογραφική περιήγηση στα Λευκά Όρη, τον επιβλητικό ορεινό όγκο που δεσπόζει πάνω από την πόλη και συνθέτει ένα από τα πιο άγρια και καθηλωτικά τοπία της Κρήτης.

Με τον φακό του Γιώργου Πατρουδάκη, τα Λευκά Όρη αποκαλύπτονται ως ένας τόπος πέρα από τα συνηθισμένα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, όπου η φύση, το φως, η πέτρα και ο χρόνος συνυπάρχουν σε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και δέους. Ένας κόσμος αυθεντικός και αθέατος, η άγρια Δύση της Κρήτης, ξεδιπλώνεται μέσα από εικόνες που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ορεινού τοπίου και τη βαθιά, σχεδόν μεταφυσική σχέση του με τον άνθρωπο.

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Ο «Απόκοσμος» δεν αποτελεί απλώς μια φωτογραφική καταγραφή της κρητικής φύσης. Είναι μια πρόσκληση σε μια βιωματική συνάντηση με το μεγαλείο των Λευκών Ορέων, με τις σιωπές, τις αντιθέσεις και την επιβλητική ομορφιά τους. Μέσα από τη φωτογραφική ματιά του δημιουργού, ο επισκέπτης καλείται να ανακαλύψει μια διαφορετική Κρήτη, μακριά από τα στερεότυπα, εκεί όπου το τοπίο διατηρεί την αρχέγονη δύναμή του και μοιάζει να βρίσκεται έξω από τον κόσμο και τον χρόνο.



Η παρουσίαση της έκθεσης στα Χανιά είναι συνέχεια της επιτυχημένης διαδρομής της στο Ηράκλειο και αποτελεί την μεταφεστιβαλική δράση του Φεστιβάλ Κρήτης - 2026, μέσα από το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την καλλιτεχνική δημιουργία, αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού και φέρνει το κοινό σε επαφή με σύγχρονες δημιουργικές προσεγγίσεις της κρητικής ταυτότητας και του τόπου.



Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση από τις 8 έως τις 28 Νοεμβρίου 2026, στο Γιαλί Τζαμισί και στο Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά, και να ακολουθήσουν μέσα από τις εικόνες του Γιώργου Πατρουδάκη ένα μοναδικό ταξίδι στην άγρια, επιβλητική και απόκοσμη πλευρά της Κρήτης – στις Σφακιανές Μαδάρες.



Μέσα από ένα φωτογραφικό οδοιπορικό τριών δεκαετιών, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν έναν ορεινό κόσμο που υψώνεται πάνω από τα Χανιά αλλά παραμένει άγνωστος στους περισσότερους. Σύμφωνα με νεότερες χαρτογραφήσεις, 55 κορυφές των Λευκών Ορέων ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα και άλλες 54 υψώνονται μεταξύ 1.500 και 2.000 μέτρων. Στην καρδιά αυτού του εντυπωσιακού συμπλέγματος απλώνεται η Σφακιανή Μαδάρα, ένας τόπος ακραίας φυσικής ομορφιάς και εξαιρετικού φυσιολατρικού, αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος.



Για πρώτη φορά η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο αυτοτελείς αλλά συμπληρωματικές θεματικές ενότητες, που αφηγούνται δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου κόσμου.





Στο Γιαλί Τζαμισί, η ενότητα «Έξω από τον κόσμο – Η Ορεινή Έρημος και τα γηραιότερα δέντρα της Ευρώπης» είναι αφιερωμένη στον βαθύ χρόνο της φύσης. Η περίφημη Ορεινή Έρημος, με τις κωνικές κορυφές, τις δολίνες, τα χάσματα και τα σπηλαιοβάραθρα, συγκροτεί ένα τοπίο που οι Oliver Rackham και Jennifer Moody χαρακτηρίζουν ως «το πιο ασυνήθιστο τοπίο της Κρήτης», επισημαίνοντας ότι παρόμοια τοπία δεν υπάρχουν αλλού στο βόρειο ημισφαίριο. Λίγο χαμηλότερα επιβιώνουν τα υπέργηρα κυπαρίσσια που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν «τα γηραιότερα δέντρα της Ευρώπης».



Στο Μεγάλο Αρσενάλι, η ενότητα «Έξω από τον χρόνο – Η ανθρώπινη χρονοκάψουλα της Σφακιανής Μαδάρας» στρέφει το βλέμμα στον χρόνο του ανθρώπου. Οι φωτογραφίες καταγράφουν την άγρια ομορφιά της Μαδάρας σε όλες τις εποχές, αλλά κυρίως έναν ιδιαίτερο κτηνοτροφικό πολιτισμό που διατήρησε μέχρι τις μέρες μας πρακτικές με ρίζες βαθιά στον χρόνο: την εποχική μετακίνηση στα ψηλά βουνά, την παραδοσιακή τυροκόμηση, τους κούμους, τα μιτάτα και τα τυροκέλια.

Οι Μαδάρες δεν αποτελούν, επομένως, μόνο ένα σπάνιο φυσικό τοπίο. Είναι ένα ιερό θησαυροφυλάκιο της αυθεντικής Κρήτης και μια ανεκτίμητης αξίας χρονοκάψουλα, όπου φύση και άνθρωπος διατήρησαν επί αιώνες μια σχέση που σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου έχει πλέον χαθεί.



Η APOCOSMOS επιδιώκει να αποκαλύψει αυτόν τον ακριβοθώρητο κόσμο, αλλά και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την ανάγκη προστασίας του. Γιατί πάνω από τα Χανιά εξακολουθεί να υπάρχει ένας κόσμος που μοιάζει να βρίσκεται ταυτόχρονα έξω από τον κόσμο και έξω από τον χρόνο: ένας τόπος όπου η γεωλογική ιστορία, η άγρια φύση και η ανθρώπινη μνήμη εξακολουθούν να συνυπάρχουν σε μια σπάνια και εύθραυστη ισορροπία.



Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης



Συνδιοργανωτές: Δήμος Χανίων, Λιμενικό Ταμείο Χανίων Δήμος Σφακίων.



ΧΑΝΙΑ | 8–28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026



Γιαλί Τζαμισί: Έξω από τον κόσμο



Μεγάλο Αρσενάλι: Έξω από τον χρόνο



Ώρες λειτουργίας: 10:00–20:00



Χορηγός της έκθεσης είναι η MOTOR OIL.



Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected] | 6977 502 730

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