Ηράκλειο: Ανήλικος κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν δύο άγνωστα άτομα

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Έρευνα για ένα περίεργο και βίαιο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, μετά από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε ένας 16χρονος μαζί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το θύμα στην Αστυνομία, το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου, δύο άγνωστοι άνδρες προσέγγισαν τον ανήλικο έξω από το γήπεδο του Προφήτη Ηλία, ακινητοποιώντας το αυτοκίνητό τους με το πρόσχημα ότι είχε υποστεί μηχανική βλάβη.

Οι δράστες επιτέθηκαν άγρια στον έφηβο, χτυπώντας τον με χέρια και πόδια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Τα δύο άτομα αναζητούνται.

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