Νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων, κοντά στις αγοραίες - Αυξημένες έως 70%!

Στα επίπεδα των τιμών αγοράς θα εκτοξευτούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με το νέο αυτόματο σύστημα που δρομολογεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Προβλέπει συγκεκριμένα την ίδρυση «Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», η οποία συγκεντρώνει τα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών αγοράς των ακινήτων και των ενοικίων κατά περιοχή σε όλη την επικράτεια, και με βάση τις αγοραίες τιμές θα προσαρμόζονται αντίστοιχα οι τιμές εφορίας των ακινήτων.

Η πρώτη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις τιμές αγοράς των ακινήτων θα είναι επώδυνη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς οι αγοραίες τιμές των κατοικιών είναι υψηλότερες των αντικειμενικών κατά περίπου 70%.

Η αυτόματη ταύτιση των δύο τιμών θα σημάνει δραματική αύξηση των τιμών εφορίας καθώς και του ΕΝΦΙΑ και περίπου 20 φόρων και τελών που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.

Πως θα λειτουργεί

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα παρακολουθεί την αγορά ακινήτων και θα αντλεί στοιχεία που αφορούν τις μεταβολές της αξίας των κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα τροφοδοτείται με δεδομένα προερχόμενα από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα από:

Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.



Τα έντυπα Ε9, myProperty κ.λπ.



Τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.



Την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία ήδη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των τραπεζών για την αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που γίνονται μέσω αυτών, με τη λήψη δανείων. Κάθε τράπεζα εκτιμά η ίδια την αξία των ακινήτων που δανειοδοτεί.



Τους συμβολαιογράφους.



Την πορεία των ενοικίων, οι αυξομειώσεις των οποίων αποτελούν μια από τις ενδείξεις των τιμών αγοράς των ακινήτων.



Την εξέλιξη των τιμών αγοράς των ακινήτων, από τις ιδιωτικές εταιρείες Real Estate.



Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν άμεσης ή έμμεσης γεωχωρικής αναφοράς, συλλέγονται χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στον αυτόματο οι αντικειμενικές αξίες

Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα συνδέεται με το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA), το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί από το 2023 και είναι ουσιαστικά το εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει ανά πάσα στιγμή όλα αυτά τα δεδομένα που αναφέρονται στις μεταβολές των τιμών της αγοράς των ακινήτων και να προβεί σε διορθώσεις των τιμών εφορίας των ακινήτων.

Επίσης, θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος είναι οι όποιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές αγοράς των ακινήτων θα μεταφέρονται αυτόματα στις φορολογικές τιμές των ακινήτων είτε πρόκειται για αυξήσεις είτε για μειώσεις, ενώ θα αξιοποιεί και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών και εκτιμήσεων, χαρακτηριστικά των ακινήτων, αλλά και στοιχεία για το γεωγραφικό περιβάλλον τους.

Ακόμη, η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιεί οικονομετρικά και γεωστατιστικά μοντέλα, ακόμη και τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Με την ολοκλήρωσή του και με την αξιοποίηση κατάλληλων αλγορίθμων, θα είναι δυνατή η ομοιόμορφη και αυτοματοποιημένη εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου, κατοικίας, επαγγελματικού χώρου, οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, ευθυγραμμισμένης με την τρέχουσα εικόνα της αγοράς ακινήτων, την τήρηση ιστορικότητας για τις εν λόγω εκτιμήσεις και την παραγωγή σχετικών στατιστικών στοιχείων.

πηγή: sofokleousin.gr

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