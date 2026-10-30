Ολυμπιακός: Με στόχο την τρίτη σερί νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο

Την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στην ανοδική του πορεία στη EuroLeague και να πανηγυρίσει την τρίτη διαδοχική του νίκη έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15 (Novasports Prime), σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο 6-2 και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, προκειμένου να προσθέσουν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη φετινή ευρωπαϊκή τους διαδρομή. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από ένα σημαντικό εκτός έδρας διπλό απέναντι στην Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη και πλέον στρέφει την προσοχή της στην ιταλική ομάδα.

Το έργο των Πειραιωτών, πάντως, δεν αναμένεται εύκολο. Παρά το γεγονός ότι η Αρμάνι Μιλάνο έχει ξεκινήσει με μόλις μία νίκη σε οκτώ αναμετρήσεις, διαθέτει ποιότητα και θα επιδιώξει να αντιδράσει, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Τα αγωνιστικά προβλήματα του Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί αρκετά ζητήματα ενόψει της αναμέτρησης, καθώς η συμμετοχή ορισμένων σημαντικών παικτών παραμένει ανοιχτή.

Συγκεκριμένα, οι Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολοι, με την κατάστασή τους να αξιολογείται μέχρι την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, ερωτηματικό υπάρχει και γύρω από τη συμμετοχή του νεοαποκτηθέντα Κόντσαρ, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει να διαπιστώσει αν θα μπορεί να τον υπολογίζει.

Αντίθετα, δεδομένες είναι οι απουσίες του τραυματία Γιαν Μοντέρο και του τιμωρημένου Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-73







Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία) 94-99







Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 95-76

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου







Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30







ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 21:15







Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)







Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)







Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)







Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)







Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η







ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-1







Βαλένθια 6-2







Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2







ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-2







Φενέρμπαχτσε 6-3







Ερυθρός Αστέρας 6-3







Ρεάλ Μαδρίτης 6-3







Μπαρτσελόνα 5-3







Ντουμπάι 5-3







Ζαλγκίρις Κάουνας 4-4







Βίρτους Μπολόνια 4-4







Παρτιζάν 4-4







Αναντολού Εφές 3-5







Μπεσίκτας 3-5







Βιλερμπάν 3-5







Παρί 3-6







Μπάγερν Μονάχου 2-7







Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7







Αρμάνι Μιλάνο 1-7







Μπασκόνια 1-7

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