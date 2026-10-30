Ηράκλειο: Στους δρόμους σήμερα εργατικά σωματεία και φορείς για την ακρίβεια

Συλλαλητήριο με αιχμή την ακρίβεια, τις αυξήσεις στο κόστος διαβίωσης και τη συρρίκνωση του εισοδήματος διοργανώνουν σήμερα, Παρασκευή, εργατικά σωματεία και φορείς του Ηρακλείου. Το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί στις 6:30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους γονείς και συνολικά τους πολίτες.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται οι συνεχείς ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής, οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και οι χαμηλοί μισθοί και οι συντάξεις, που, όπως επισημαίνουν τα σωματεία, δεν επαρκούν πλέον για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των νοικοκυριών. διεκδικήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μέτρα για την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης. Παράλληλα, θέτουν ζητήματα φορολογικής ελάφρυνσης των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και προστασίας της λαϊκής κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Στην ατζέντα της κινητοποίησης περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία τα εργατικά ατυχήματα και οι συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας αποτελούν επίσης αντικείμενο έντονης ανησυχίας.

Η κινητοποίηση στο Ηράκλειο συμπίπτει με τη δεύτερη Διεθνή Ημέρα Δράσης των λιμενεργατών, με κεντρικό σύνθημα ότι τα λιμάνια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πολεμικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι διοργανωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς και ζητούν το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των υπόλοιπων ξένων στρατιωτικών βάσεων.

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