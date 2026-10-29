Ζαχαρίας Δοξαστάκης: Μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου στην ελληνική κοινότητα των Βρυξελλών

Μήνυμα για την επέτειο εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου έστειλε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, προς την ελληνική κοινότητα των Βρυξελλών.

Στο μήνυμα του ο Δήμαρχος, απευθύνει θερμό χαιρετισμό από την ηρωική και τουριστική Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει «εσχατιά της Ευρώπης», τονίζοντας παράλληλα πως η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί έναν κομβικό και πολυδιάστατο σταθμό στη σύγχρονη ιστορία.

Συνεχίζοντας, ο κ. Δοξαστάκης τονίζει πως μέσα από τον ιστορικό αγώνα των Ελλήνων αναδεικνύονται διαχρονικά ιδανικά και αξίες, όπως η ελευθερία, η εθνική ανεξαρτησία, καθώς και η αντίσταση απέναντι στον ζυγό και τον ολοκληρωτισμό . Επισημαίνει μάλιστα χαρακτηριστικά, πως οι Έλληνες ενωμένοι μέσα από τον αγώνα τους, απέδειξαν ότι προτάσσουν τη δημοκρατία και την ελευθερία, προσφέροντας ένα σπουδαίο παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου εξαίρει το ρόλο της ομογένειας και των Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίοι όπως τονίζει, αποδεικνύουν με κάθε ευκαιρία ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά της όρια, αλλά αποτελεί μια κοινότητα αξιών, αλληλεγγύης και πολιτισμού. Ο Δήμαρχος συγχαίρει επίσης τους διοργανωτές για τις πρωτοβουλίες τους που κρατούν άσβεστη τη φλόγα αυτών των ιδανικών, ενώ εύχεται κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας στις Βρυξέλλες.

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