Χανιά: Στις ιστορικές εκδηλώσεις «ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2026» ο δήμαρχος Σφακίων

Στις επετειακές εκδηλώσεις «ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2026» του αδελφοποιημένου Δήμου Πωγωνίου Ηπείρου, έδωσε το «παρών» ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, εκπροσωπώντας τον υπερήφανο τόπο των Σφακίων και ολόκληρη την Κρήτη, σ' ένα τριήμερο βαθιάς συγκίνησης, ιστορικής μνήμης και εθνικού χρέους.

Η παρουσία του δημάρχου κ. Ζερβού δίπλα στον δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη στα μαρτυρικά και δοξασμένα χώματα του Πωγωνίου, όπως τα χαρακτήρισε, αποτελεί συνέχεια των άρρηκτων αδελφικών δεσμών που ενώνουν τους δύο ιστορικούς τόπους. «Δεσμοί που σφυρηλατήθηκαν με κοινούς αγώνες, θυσίες και ποταμούς αίματος για την Ελευθερία. Στο επίκεντρο αυτής της αδελφοποίησης δεσπόζει η εμβληματική μορφή του οπλαρχηγού Χατζημιχάλη Νταλιάνη, του γενναίου Ηπειρώτη από το Δελβινάκι, ο οποίος πέρασε στην αθανασία πολεμώντας στο Φραγκοκάστελλο των Σφακίων. Έτσι, το Δελβινάκι και τα Σφακιά παραμένουν παντοτινά ενωμένα κάτω από τη σκέπη της ίδιας θυσίας», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων.

Κατά την παρουσία του στις εκδηλώσεις μνήμης στο ιστορικό Δελβινάκι, ο κ. Ζερβός κατέθεσε στεφάνια σε χώρους των εκδηλώσεων αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες και απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο ιστορικό Δελβινάκι και στο Πωγώνι, όχι ως απλοί φιλοξενούμενοι, αλλά ως αδέλφια που επιστρέφουν σε έναν τόπο ιερό. Από τα φαράγγια και τις κορυφές των Λευκών Ορέων μέχρι τις επιβλητικές πλαγιές της Πίνδου, οι Κρητικοί και οι Ηπειρώτες μοιράζονται την ίδια ανυπότακτη ψυχή και το ίδιο πάθος για την Ελευθερία. Εδώ, όπου γεννήθηκε ο δικός μας ήρωας, ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης, ο οποίος πότισε με το αίμα του τα χώματα των Σφακίων στο Φραγκοκάστελλο, υποκλινόμαστε στο μεγαλείο των Ηρώων του 1940. Όλοι οι Έλληνες ενωνόμαστε από κοινή μοίρα, κοινούς αγώνες και αδιαπραγμάτευτη αγάπη για την πατρίδα. Η θυσία τους αποτελεί για εμάς διαρκές πρόσταγμα αξιοπρέπειας και εθνικής ομοψυχίας».

Επίσης, ο δήμαρχος Σφακίων είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την επιβλητική αναπαράσταση της Μάχης του Καλπακίου στο Μνημείο του Μαχητή, καθώς και όλες τις παράλληλες επετειακές εκδηλώσεις, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια στον δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη, στην τοπική κοινωνία και στους εθελοντές που κράτησαν, όπως τόνισε, άσβεστη τη φλόγα της ιστορικής μνήμης. Στον επιβλητικό χώρο του Μνημείου του Μαχητή πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της μάχης, καθώς και καθηλωτικές ερμηνείες οι οποίες ζωντάνεψαν τις κρίσιμες στιγμές της ιταλικής επίθεσης και την ηρωική αντίσταση των ελληνικών δυνάμεων. Επίσης, παρουσιάστηκε φαντασμαγορικό θέαμα με φωτεινό εναέριο δρώμενο «Το Έπος στον ουρανό», όπου εκατοντάδες drones σχημάτισαν στον νυχτερινό ουρανό του Καλπακίου ιστορικά σύμβολα, μορφές και εικόνες της εποποιίας του '40.

Σε ένδειξη φιλίας, αδελφοσύνης και εκτίμησης, ο δήμαρχος Σφακίων παρέδωσε στον δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη, κρητικό μαχαίρι στο οποίο χαράχτηκε η μαντινάδα: «Χατζημιχάλη τα Σφακιά ο αγώνας σου φωτίζει / απ΄ το Πωγώνι είσαι δεντρί που η γη μας σε ποτίζει». Όπως επισήμανε, «Ο Δήμος Σφακίων δεσμεύεται να διαφυλάσσει και να καλλιεργεί αδιάκοπα αυτή την πολύτιμη γέφυρα τιμής και αδελφοσύνης ανάμεσα στην Κρήτη και την Ήπειρο, τιμώντας τις κοινές αξίες που γέννησαν τα μεγάλα ιστορικά έπη του Έθνους μας».

Χθες, Τετάρτη 28η Οκτωβρίου ο δήμαρχος Σφακίων έδωσε το «παρών» στις επίσημες εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών κατά τον Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο 1940-1941, οι οποίες διοργανώθηκαν από την πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία με τη συμμετοχή της ομογένειας των χωριών της Βορείου Ηπείρου. Ο κ. Ζερβός συμμετείχε μαζί με τον δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη και αντιπροσωπείες από την Ήπειρο και τον δήμο Αγίας Νάπας Κύπρου, βουλευτές και εκπροσώπους της ελληνικής Πολιτείας και κυβέρνησης, επισφραγίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς ενότητας, αλληλεγγύης και κοινής ιστορικής παρακαταθήκης που συνδέουν τις συγκεκριμένες περιοχές μεταξύ τους, τιμώντας παράλληλα τους ομογενείς της Βορείου Ηπείρου. «Οι αδελφοί μας από τα ιστορικά Σφακιά και την Κύπρο, από τον Δήμο Αγίας Νάπας, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας του ελληνισμού και πίστης στα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας», δήλωσε από την Αλβανία ο δήμαρχος Πωγωνίου.

*Φωτογραφία: epiruspost.gr

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