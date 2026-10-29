Έξαλλη η Τζόρτζια Μελόνι για την «ντροπιαστική» αποφυλάκιση του διοργανωτή διαδηλώσεων

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε την Τετάρτη ως «ντροπιαστική» την απόφαση ενός δικαστή να απορρίψει τις κατηγορίες εναντίον ενός ακτιβιστή που είχε συλληφθεί με την κατηγορία της τρομοκρατίας, λόγω της φερόμενης προσπάθειάς του να οργανώσει βίαιες διαδηλώσεις.

Ο 30χρονος Γιουσέφ Σιχέρ συνελήφθη στις 24 Οκτωβρίου με την κατηγορία ότι ήταν ο διαχειριστής στο Telegram του αντικυβερνητικού «Κινήματος της 17ης Οκτωβρίου», στο οποίο απηύθυνε κάλεσμα στους Ιταλούς πολίτες «να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, κάθε Σάββατο, μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι».

Η αναφορά αυτή αφορούσε τις διαδηλώσεις νέων στο Μιλάνο στις 17 και 18 Οκτωβρίου, οι οποίες κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Αρκετά καταστήματα στην πόλη υπέστησαν βανδαλισμούς και λεηλατήθηκαν από διαδηλωτές.

Ο Σιχέρ είχε κατηγορηθεί από την εισαγγελία για «υποκίνηση σε διάπραξη αδικημάτων με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατίας και της οργανωμένης βίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης».

Ωστόσο, η δικαστής Τιτσιάνα Λαντόνι απέρριψε την Τετάρτη τις κατηγορίες της εισαγγελίας εναντίον του Σιχέρ, δηλώνοντας ότι δεν είχε ποτέ υποκινήσει βία και διέταξε την άμεση αποφυλάκισή του, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

«Στο κανάλι Telegram ο Σιχέρ αναφερόταν στη δημιουργία ενός κινήματος πολιτών, χωρίς την προσφυγή σε βίαιες πράξεις», έγραψε στην απόφασή της η Λαντόνι.







Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, η Μελόνι δήλωσε «χωρίς περιστροφές: Θεωρώ ντροπιαστική την απόφαση της ανακρίτριας δικαστή στο Μιλάνο να μην επικυρώσει τη σύλληψη». Χαρακτήρισε δε την απόφαση «ταπείνωση» για «όλους όσους αγωνίζονται να προστατεύσουν τους αξιοπρεπείς πολίτες από τον κίνδυνο να δουν τις πόλεις και τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται».







Το «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» είχε καλέσει σε παρόμοιες διαδηλώσεις στις 24 Οκτωβρίου, αλλά, μετά τη σύλληψη του Σιχέρ, οι διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα ήταν μικρότερες και γενικά ειρηνικές.

Ο δικηγόρος του Σιχέρ, στον οποίο απευθύνθηκε το AFP, αρνήθηκε να σχολιάσει.

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