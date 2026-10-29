Καππαδοκία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από την κατάρρευση της καμινάδας της Νεράιδας

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Γκιόρεμε της Καππαδοκίας, στην κεντρική Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε την αποκόλληση βράχων από έναν από τους χαρακτηριστικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε.

Τα βράχια κατέπεσαν σε σημείο όπου βρίσκονταν επισκέπτες και άλλοι πολίτες. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, χωροφυλακή, διασώστες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD και ασθενοφόρα.

Αρχικά εντοπίστηκαν δύο νεκροί κάτω από τα συντρίμμια, ενώ στη συνέχεια οι διασώστες ανέσυραν τη σορό ενός ακόμη ανθρώπου, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους τρεις νεκρούς. Πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Νεβσεχίρ.

Ο νομάρχης της επαρχίας Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, ο οποίος μετέβη στο σημείο της καταστροφής, απέδωσε την κατολίσθηση στις έντονες βροχοπτώσεις και ανακοίνωσε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων κρατικών μέσων για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι τουρκικές δικαστικές αρχές διέταξαν έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατολίσθηση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε ότι η Εισαγγελία του Νεβσεχίρ ανέλαβε τη διερεύνηση του περιστατικού, ορίζοντας τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς. Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων στην περιοχή συνεχίζονται, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

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