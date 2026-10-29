Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου: Καταγγέλλει αστυνομική καταστολή στη Θεσσαλονίκη και καλεί σε νέες κινητοποιήσεις

Τη βίαιη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εργαζομένων, συνδικάτων και μαζικών φορέων ενάντια σε εκδήλωση με τη συμμετοχή του καταδικασμένου ναζί Ηλία Κασιδιάρη, καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με χρήση γκλοπ και δακρυγόνων, σε βάρος των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τη διοργάνωση φασιστικής συγκέντρωσης σε ξενοδοχείο της πόλης.

Το Συνδικάτο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η στάση της απέναντι στα γεγονότα προσφέρει προστασία σε φασιστικές ομάδες, ενώ τονίζει την ανάγκη οργανωμένης δράσης των εργαζομένων ενάντια στον φασισμό και στις κοινωνικές συνθήκες που, όπως αναφέρει, τον ενισχύουν.

Παράλληλα, χαιρετίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνέχισαν τη διαδήλωση παρά τις απαγορεύσεις και την αστυνομική καταστολή.

Κάλεσμα σε συλλαλητήριο στο Ηράκλειο

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που προγραμματίζονται, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, στις 18:30, στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη 2η Διεθνή Ημέρα Δράσης των Λιμενεργατών, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το κάλεσμα απευθύνεται στο σύνολο της εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως κλάδου και χώρου εργασίας, με στόχο τον συντονισμό των εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο.

Συμμετοχή στην πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου

Το Συνδικάτο απευθύνει, επίσης, κάλεσμα συμμετοχής στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, προβάλλοντας αιτήματα για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, καθιέρωση 7ώρου, πενθήμερης και 35ωρης εργασίας, καθώς και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας και η διάθεση πόρων για τις κοινωνικές ανάγκες αντί για πολεμικές δαπάνες.

Με κεντρικό μήνυμα τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στις επικείμενες κινητοποιήσεις, διεκδικώντας καλύτερους όρους εργασίας και ενίσχυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου:

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου καταγγέλλει τη βίαιη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων, με γκλοπς και δακρυγόνα, στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, απέναντι σε εργαζόμενους, συνδικάτα και μαζικούς φορείς, που διαδήλωναν ενάντια στην προκλητική φασιστοσύναξη σε ξενοδοχείο της πόλης με τον καταδικασμένο ναζί-εγκληματία Κασιδιάρη.



Μια τέτοια μέρα, η κυβέρνηση έστειλε το μήνυμά της, παρέχοντας προστασία στους φασίστες – ναζί, που η εγκληματική τους ιδεολογία και δράση έχει διαχρονικά σταθεί απέναντι στις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού μας. Είναι μαντρόσκυλα του συστήματος. Γι’ αυτό, η εξουσία του κεφαλαίου με τις δυνάμεις που τη στηρίζουν, τους χαϊδεύουν και τους προστατεύουν.



Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν σήμερα νέες θυσίες. Θέλουν τους εργαζόμενους διαιρεμένους, με σκυμμένο το κεφάλι, να μένει στο απυρόβλητο το σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της φτώχειας.



Μόνο ο οργανωμένος λαός θα αντιμετωπίσει και θα τσακίσει για άλλη μια φορά τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά και τον εκτρέφει.



Χαιρετίζουμε τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους, που παρά τις απαγορεύσεις και την καταστολή, αποφασιστικά συνέχισαν τη διαδήλωση και έστειλαν το μήνυμα ότι, όσο και αν προσπαθεί το αστικό κράτος με τα τσιράκια και τους μηχανισμούς του, στο τέλος την ιστορία τη γράφει ο οργανωμένος λαός.



Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.



Κλιμακώνουμε την πάλη μας.



• Αύριο, 30 Οκτώβρη στο Συλλαλητήριο στις 6:30 στην Πλατεία Ελευθερίας, ημέρα που πραγματοποιείται και η 2η Διεθνή Μέρα Δράσης των Λιμενεργατών, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τους λιμενεργάτες αλλά την εργατική τάξη όλων των κλάδων, των χώρων δουλειάς, σε όλες τις χώρες.



• Στις 25 Νοέμβρη, στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία. Για συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς, για 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για λεφτά για την Υγεία και την Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

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