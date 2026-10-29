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ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Πολλοί νεκροί και τραυματίες από συντριβή ιταλικού ελικοπτέρου (βίντεο)

Ελικόπτερο Βοσνία
clock 20:07 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Πολλά μέλη της ευρωπαϊκής δύναμης στη Βοσνία (Eufor) σκοτώθηκαν και άλλοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν συνετρίβη ένα ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο, ανακοίνωσε η διοίκηση αυτής της δύναμης που εδρεύει στο Σαράγεβο.

«Η Eufor μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα ιταλικό CH-47 Chinook της Eufor συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο Μπρτσκο (βορειοανατολική Βοσνία). Από το δυστύχημα, πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά» ανέφερε η ιταλική διοίκηση αυτής της ευρωπαϊκής δύναμης.

Σύμφωνα με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν ενώ υπάρχουν και 12 τραυματίες.

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