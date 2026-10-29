«Χωριάτικο»: Ο ιδιοκτήτης ζητάει αν δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ'οίκον περιορισμός

Να του επιβληθεί κατ'οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αν δεν αφεθεί ελεύθερος, θα ζητήσει από την Ανακρίτρια ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων που ξεκίνησε την απολογία του για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με καταλογιζομενη τεράστια φοροδιαφυγή.

Η απολογία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Χωριάτικο στην Ανακρίτρια της υπόθεσης, δίνεται ενώ παράλληλα συνεχίζονται στους επίκουρους ανακριτές οι απολογίες συγκατηγορουμένων του.

Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η προσωρινή κράτηση τεσσάρων κατηγορουμένων ενώ έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και ,σε κάποιες περιπτώσεις καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Ο βασικός κατηγορούμενος της ογκώδους δικογραφίας σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικαλεστεί σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και την ιδιότητα του ως πατέρα ανηλίκου και θα ζητήσει, αν δεν κριθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί αντί της φυλακής κατ' οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι».

Ο κατηγορούμενος παρέδωσε στην Ανακρίτρια υπόμνημα με τις θέσεις που προβάλλει έναντι των κατηγοριών, ισχυριζόμενος ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και ότι δεν υφίσταται ούτε απάτη, ούτε άλλα αδικήματα που τον βαρύνουν. Όπως ισχυρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απέκρυψε φορολογητέα ύλη καθώς, όπως αναφέρει, τα ποσά που αναφέρονται στην δικογραφία αντλούνται από τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Ο θεωρούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται επίσης να απορρίπτει τις αιτιάσεις της δικογραφίας περί εταιριών που αλλάζουν διαχειριστές ενώ καταγράφουν οφειλές, ισχυριζόμενος ότι η αλλαγή διαχείρισης αφορούσε την δυνατότητα τους να εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι για την αποφυγή υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο. Η επιδίωξη του, όπως φέρεται να υποστηρίζει, ήταν να ρυθμιστούν οι οφειλές, διαδικασία που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη, όπως λέει ο κατηγορούμενος. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο 57χρονος φαίνεται να απορρίπτει αναφορές σε «ευκαιριακές εταιρίες», τονίζοντας ότι η δραστηριότητα του ξεκινά από το 1996.

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