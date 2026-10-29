Βόλος – Ατρόμητος 1-3: Διπλό από το πρώτο ημίχρονο-Η βαθμολογία

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Ατρόμητος στο «Πανθεσσαλικό», επικρατώντας του Βόλου με 3-1 στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Περιστεριώτες ανέβηκαν με τη νίκη αυτή στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα και υπό προϋποθέσεις διεκδικούν την είσοδό τους ακόμη και στην προνομιούχο τετράδα που οδηγεί απευθείας στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, ενώ στον αντίποδα, στο ντεμπούτο του Χαβιέ Γκαρίδο, «ψαλιδίστηκαν» οι ελπίδες της θεσσαλικής ομάδας για είσοδο στα νοκ-άουτ.

Ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, όταν ο Κόμπα έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη του Μουντέ, ο Μεντίλ πάσαρε στον Χαραλαμπόγλου κι εκείνος με ψυχραιμία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η «απάντηση» του Ατρόμητου ήταν άμεση, καθώς στο 11’ ο Οφόρι συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη, με τον πρώτο να πλασάρει κάτω απ’ τα πόδια του Σιαμπάνη για το 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα, οι Περιστεριώτες έφεραν τούμπα το ματς, με τον Παπαδόπουλο να σεντράρει γλυκά από τα αριστερά και τον Μουτουσαμί να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά για το 2-1. Στο 22’ ο Οφόρι έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον αντίπαλό του και γύρισε δυνατά την μπάλα στη μικρή περιοχή, με τον Ατζιάκουα να τη βρίσκει και να τη στέλνει στα δίχτυα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι, όταν ο Κάργας ανέτρεψε τον Τσιλούλη μέσα στην περιοχή, αφού πρώτα εκείνος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γκονζάλες. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έριξαν... ταχύτητα, με τον Ατρόμητο να έχει άλλη μία καλή ευκαιρία με τον Παπαδόπουλο στο 74’, όμως ο Σιαμπάνης απέκρουσε το πλασέ του.

Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)



Κίτρινες: 45’+1’ Κάργας, 55’ Γκονζάλες, 65’ Ουρτάδο, 78’ Κόμπα - 54’ Καραμάνης



ΒΟΛΟΣ (Χαβιέ Γκαρίδο): Βόλος (Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Κατσικάς, Ατζιάκουα, Κάργας, Μεντίλ (46’ Νέγιου), Κόμπα, Μπούρνιτς (57’ Γκαμπριέλ), Λυκουρίνος (46’ Τασιούρας), Γκονζάλες (67’ Κρεσπί), Καμπέλα (46’ Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου.



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μουντές, Τσακμάκης, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Καραμάνης (86’ Περέα), Μουτουσαμί (32’ λ.τρ. Τσιγγάρας), Τσιλούλης (71’ Τσούμπερ), Οφόρι (71’ Σερζίνιο), Πνευμονίδης (86’ Κώτσης), Τσαντίλας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(4η αγ)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου



Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου 0-1



Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-2

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου



Μαρκό – Ολυμπιακός 0-2



Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα 0-2



Παναθηναϊκός – Άρης 2-1



ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-0



ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου



Βόλος – Ατρόμητος 1-3

Βαθμολογία:



1. Ολυμπιακός 9 (9-2)



2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)



3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)



4. ΑΕΚ 6 (11-4)



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5. Ατρόμητος 6 (4-2)



6. Καλαμάτα 5 (5-3)



7. ΟΦΗ 4 (3-1)



8. Αστέρας Τρίπολης 4 (4-3)



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9. Κηφισιά 4 (4-4)



10. Άρης 4 (3-3)



11. ΑΕΛ 4 (2-5)



12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)



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13. Βόλος 1 (5-8)



14. Μαρκό 1 (2-5)



15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)



16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2/12)



ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης



Άρης – Πανσερραϊκός



Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης



Καλαμάτα – ΠΑΟΚ



Κηφισιά – ΑΕΛ



Νίκη Βόλου – Μαρκό



Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός



ΟΦΗ – Βόλος