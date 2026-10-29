Πλάκα: Απόπειρα κλοπής χαλκού πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη – Πώς έφτασαν οι αρχές σε τρεις υπόπτους

Στην εξιχνίαση της πολύνεκρης έκρηξης στην Πλάκα οδήγησε η εντατική και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μετά από έρευνα 34 ημερών υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών, εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης για δύο άνδρες, ελληνικής υπηκοότητας και έναν αλβανικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων και η επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, δύο ημεδαπών και ενός αλλοδαπού, υπηκόου Αλβανίας, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες διεξήχθησαν υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και τονίζεται ότι από το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν καθημερινά, νυχθημερόν, κάτω από άκρα μυστικότητα για την αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας. Στις 34 ημέρες που μεσολάβησαν έως σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων.

Καθοριστικό μέρος της διερεύνησης αποτέλεσε η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την αποτύπωση της θέσης και της μεταξύ τους σχέσης των ευρημάτων και την ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή συνδυάστηκε με την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν, κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και τη συστηματική αξιολόγηση των πειστηρίων, που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες —ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό— καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. «Η εξειδικευμένη εξέταση των πειστηρίων και η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων ενίσχυσαν την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας», σημειώνει η Πυροσβεστική.

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