Χαλκίδα: Τραγικό τέλος για 19χρονο που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10) στη Χαλκίδα, όταν ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από την Υψηλή Γέφυρα, βυθίζοντας στη θλίψη όσους πληροφορήθηκαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός εντοπίστηκε σε χερσαίο σημείο κάτω από τη γέφυρα, φέροντας θανάσιμα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.

Ωστόσο, για τον 19χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

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