Τζένιφερ Λόπεζ: "Την απόδειξη της αγάπης πρέπει να τη βρεις μέσα σου"

Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τονΜπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζμιλά ξανά για την αγάπη, τις σχέσεις και την ανάγκη να αναζητά κανείς την προσωπική του ευτυχία μέσα στον ίδιο του τον εαυτό.

Η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, με αφορμή την επανακυκλοφορία του άλμπουμ της «Love?» και την παρουσίαση ενός νέου τραγουδιού με τίτλο «Proof of Love», δηλαδή «Απόδειξη αγάπης».

Σε βίντεο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Bilt, Ανκούρ Τζέιν, η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το άλμπουμ, το 2011, όταν προσπαθούσε να κατανοήσει τι σημαίνει πραγματικά η αγάπη. «Ήταν μια περίοδος της ζωής μου που αμφισβητούσα πολλά πράγματα και προσπαθούσα πραγματικά να καταλάβω την αγάπη και όλα όσα τη συνοδεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, εκείνη την εποχή, η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν παντρεμένη με τον Μάρκ Άντονι,με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου.

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