Παύλος Μαρινάκης: Μόνο στην Ελλάδα αιτήματα αδείας για διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

«Έχουν γίνει αιτήματα αδείας μόνο στις ελληνικές Αρχές. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο άλλο αίτημα αδείας σε Αρχή οποιασδήποτε άλλης χώρας», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, απαντώντας σε ερώτηση, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων που σήμερα έγινε στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή το έργο, της επεξεργασίας των αιτημάτων, και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθούν όλα όσα προβλέπονται, χωρίς, επαναλαμβάνω, κανένα ζήτημα αδείας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε κάθε τέτοιο αντίστοιχο έργο. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα η άδεια, που δεν τίθεται τέτοιο θέμα, και η ενημέρωση, όπως προβλέπεται, χωρίς να παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η διαδικασία ενημέρωσης, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις από την εταιρία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα, δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα και είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει σε όλα τα αντίστοιχα έργα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, κατά την πρόσφατη ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Ακούμε με προσοχή και με σεβασμό τις θέσεις του κ. Καραμανλή. Ο κ. Καραμανλής δεν επιτίθεται. Ο κ. Καραμανλής εκφράζει τις θέσεις του με ευπρέπεια και με την εμπειρία που έχει οφείλουμε να τις ακούσουμε. Και, μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός, σε αντίθεση με την επισπεύδουσα, πολλές φορές, αντιπολίτευση της χώρας σε "εθνικές ήττες", δεν μίλησε -αναφέρομαι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο- για "εθνική ήττα". Μίλησε για μια δυσάρεστη εξέλιξη -κι εμείς το έχουμε πει αυτό- που δεν παράγει κανένα νόμιμο αποτέλεσμα. Κι έκανε τις επισημάνσεις που ο ίδιος θέλει να κάνει. Κι εμείς δεν σχολιάζουμε, αλλά ακούμε με προσοχή. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε έναν πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της παράταξης ο οποίος πάντα επισήμανε και συνεχίζει και επισημαίνει την ανάγκη ενότητας, όπως έκανε και στην τελευταία του ομιλία».

Σε ερώτηση για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σε βάρος της κυβέρνησης για τη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη και τα επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές που ήθελαν να εκφράσουν την αντίθεση τους με την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης και την Αστυνομία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «η κυβέρνηση αυτή δεν δίνει εξετάσεις, έχει δώσει εξετάσεις για τη στάση της απέναντι σε τέτοια μορφώματα» κι έστρεψε τα πυρά του εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

«Ειδικά όταν μιλάει η ΕΛ.Α.Σ, δηλαδή το κόμμα του κ. Τσίπρα, πρέπει να προσέχει, θεωρώ, αυτά τα οποία λέει σχετικά με τα μορφώματα αυτά, γιατί το παρελθόν τους είναι γνωστό, η στάση τους είναι δεδομένη κι όσο κι αν θέλουν να την ξεχάσει ο κόσμος δεν θα την ξεχάσει. Γιατί είμαστε η τελευταία κυβέρνηση και η τελευταία παράταξη που θα μπορεί κανείς να κατηγορήσει ότι έστω και έμμεσα έχει κλείσει το μάτι της στα μορφώματα αυτά. Με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες, κάνοντας χρήση δικών μας νομοθετικών πρωτοβουλιών, τις οποίες τότε -και αναφέρομαι σε εκείνες του 2023- ο κ. Τσίπρας, ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε υπερψηφίσει, είχε τη δυνατότητα ο Άρειος Πάγος, όπως εκείνος έκρινε, όπως η Δικαιοσύνη έκρινε, να μην επιτρέψει σε τέτοια μορφώματα να συμμετέχουν στις εκλογές. Άρα, εμείς δεν δίνουμε εξετάσεις. Εμείς δώσαμε εξετάσεις. Εμείς βρήκαμε αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της "Χρυσής Αυγής" και επί των δικών μας ημερών (κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου) συγκεντρώθηκαν όλες οι υποθέσεις και πήγαν στη Δικαιοσύνη. Άρα, εξετάσεις δεν δίνουμε στα κόμματα αυτά, απαντάμε στην κοινωνία» τόνισε και προσέθεσε:

«Η δικαστική Αρχή δεν μπορεί με βάση τον νόμο να απαγορεύσει μια κλειστή συγκέντρωση σε έναν χώρο, όπως είναι ένα ξενοδοχείο, αξιολογείται αυτός ο οποίος δίνει τον χώρο που δίνει τον χώρο. Ο όποιος αποκλεισμός, η όποια νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού στη Δικαιοσύνη δεν σχετίζεται με τις ιδέες των ανθρώπων αυτών, όσο αποκρουστικές και να είναι, σχετίζεται με την εγκληματική τους δραστηριότητα».

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