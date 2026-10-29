Ανθρωποειδή ρομπότ καθαρίζουν σπίτια με 26 ευρώ την ώρα -Πώς λειτουργούν

Η ρομποτική καθαριότητα στο σπίτι περνά σταδιακά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς μια αμερικανική εταιρεία προσφέρει πλέον ανθρωποειδή ρομπότ που αναλαμβάνουν καθημερινές δουλειές με χρέωση περίπου 26 ευρώ την ώρα.

Οι υπηρεσίες είναι ήδη διαθέσιμες στο Σαν Φρανσίσκο, όπου οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν από τις μηχανές να καθαρίσουν δάπεδα, πάγκους κουζίνας και τουαλέτες.

Πίσω από την υπηρεσία βρίσκεται η νεοφυής εταιρεία Tau Robotics, η οποία επιχειρεί να αξιοποιήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ ως οικιακούς βοηθούς. Σε αντίθεση με τις συσκευές που εκτελούν μία συγκεκριμένη εργασία, όπως οι αυτόνομες ηλεκτρικές σκούπες, τα συγκεκριμένα ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται διαφορετικές δουλειές μέσα σε ένα πραγματικό σπίτι.

Η υπηρεσία ξεκίνησε περίπου έναν μήνα πριν από τη δημοσίευση της σχετικής είδησης και έχει ήδη εξυπηρετήσει περισσότερα από 50 διαμερίσματα και συγκροτήματα κατοικιών στην πόλη. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενδιαφέρον μεγαλώνει και οι νέοι πελάτες χρειάζεται πλέον να εγγράφονται σε λίστα αναμονής.

Η εμπειρία της Τάμι Σίου, η οποία έφερε για πρώτη φορά ένα τέτοιο ρομπότ στο διαμέρισμά της, δείχνει και την πιο ανθρώπινη πλευρά της τεχνολογίας. Η ίδια αντιμετώπισε με συμπάθεια τις μικρές αδεξιότητες της μηχανής, αντί να τις θεωρήσει απαραίτητα μειονέκτημα.

«Το γεγονός ότι παραπατάει λίγο το κάνει σχεδόν συμπαθητικό. Είναι λίγο σαν να βλέπεις ένα παιδί», λέει η Σίου.

«Νομίζω ότι κάπως έτσι εντάσσεται στην κοινωνία. Δεν είναι θέμα να περιμένεις να είναι απολύτως τέλειο».

Για την ίδια, το ουσιαστικό όφελος είναι ότι μπορεί να απαλλαγεί από εργασίες που δεν θέλει να κάνει η ίδια, εξοικονομώντας χρόνο για άλλες δραστηριότητες.

«Δεν θέλω να καθαρίζω την τουαλέτα. Προτιμώ να περιμένω λίγο παραπάνω και να διαβάσω ένα βιβλίο ή να κάνω λίγη δουλειά. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη», λέει η Σίου.

Τι δουλειές κάνουν τα ανθρωποειδή ρομπότ καθαρισμού

Η Tau Robotics αναφέρει ότι τα ρομπότ καθαρισμού σπιτιού χρησιμοποιούν κάμερες και αισθητήρες βάθους, ώστε να αντιλαμβάνονται τον χώρο και να κινούνται ανάμεσα στα έπιπλα.

Στις εργασίες που μπορούν να αναλάβουν περιλαμβάνονται το σκούπισμα των δαπέδων, η τακτοποίηση αντικειμένων, η απομάκρυνση των σκουπιδιών και ο καθαρισμός επιφανειών. Μπορούν επίσης να μετακινούν καθημερινά αντικείμενα, όπως καρέκλες, καλάθια απλύτων και μικρά τραπεζάκια, για να καθαρίζουν τα σημεία που βρίσκονται από κάτω ή πίσω τους.

Το κόστος μπορεί να είναι χαμηλότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς για μια υπηρεσία που βασίζεται σε ανθρωποειδή ρομπότ. Προς το παρόν, ωστόσο, η διάρκεια κάθε εργασίας είναι περιορισμένη.

Μία συνεδρία καθαρισμού διαρκεί έως μία ώρα και κοστίζει 30 δολάρια, περίπου 25,7 ευρώ, όταν χρησιμοποιείται ένα ρομπότ. Για την αποστολή δύο ρομπότ, η χρέωση ανέρχεται σε 60 δολάρια, δηλαδή περίπου 51,5 ευρώ.

Η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει στο μέλλον μεγαλύτερης διάρκειας συνεδρίες, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους πελάτες.

Ανθρωποειδή ρομπότ ξεπερνούν το στάδιο της επίδειξης

Τα ανθρωποειδή ρομπότ παρουσιάζονται εδώ και χρόνια ως τεχνολογία του μέλλοντος, όμως η περιορισμένη επιδεξιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία τους έχουν δυσκολέψει την ανάληψη πραγματικά χρήσιμων καθημερινών εργασιών.

Η Tau Robotics υποστηρίζει ότι οι μηχανές της μπορούν ήδη να εκτελούν μια σειρά από οικιακές εργασίες, παραδέχεται όμως ότι δεν είναι ακόμη τόσο γρήγορες ή ικανές όσο ένας ανθρώπινος καθαριστής.

Και προς το παρόν δεν λειτουργούν αυτόνομα.

Ένας εκπαιδευμένος χειριστής ελέγχει κάθε ρομπότ εξ αποστάσεως, βλέποντας τον χώρο μέσω των καμερών που είναι τοποθετημένες πάνω του όσο εργάζεται. Η χρήση καμερών και άλλων αισθητήρων από ρομπότ μέσα σε ιδιωτικές κατοικίες έχει στο παρελθόν εγείρει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Η δημιουργία μηχανών ικανών να εργάζονται αυτόνομα σε ακατάστατα, απρόβλεπτα περιβάλλοντα απαιτεί μεγάλα ποσά δεδομένων εκπαίδευσης από τον πραγματικό κόσμο, όμως η συλλογή αυτών των δεδομένων μέσα στα σπίτια των ανθρώπων αναπόφευκτα εγείρει ερωτήματα για την ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Tau Robotics, οι συνεδρίες καθαρισμού καταγράφονται συνεχώς μέσω καμερών στο κεφάλι και στις αρθρώσεις των χεριών του ρομπότ, ενώ τα δεδομένα βάθους αποτυπώνουν τη διαρρύθμιση των δωματίων και των αντικειμένων.

Το έγγραφο αναφέρει ότι το υλικό και τα υπόλοιπα δεδομένα του ρομπότ χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας και διατηρούνται επ’ αόριστον, εκτός αν οι πελάτες ζητήσουν τη διαγραφή τους, ενώ τα μικρόφωνα είναι απενεργοποιημένα και δεν γίνεται ηχογράφηση.

Η εταιρεία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν πουλά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ούτε χρησιμοποιεί το υλικό για διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά.

Η Tau Robotics λέει ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της είναι να αυξάνει σταδιακά την αυτονομία των ρομπότ, καθώς αυτά «μαθαίνουν» από πραγματικές δουλειές καθαρισμού.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επεκταθεί σε εργασίες που θα εκτείνονται από την επισκευή και συντήρηση σπιτιών μέχρι τη φροντίδα ηλικιωμένων.

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