Η Θεσσαλονίκη παρελαύνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοιτάζει το κινητό του… (βίντεο)

Στιγμιότυπο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κοιτάζει το κινητό του, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Στο σχετικό πλάνο, που δημοσίευσε το in.gr, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει στραμμένη την προσοχή του στην οθόνη του κινητού του και πιθανόν να σκρολάρει, ενώ μπροστά του συνεχίζεται η παρέλαση των στρατιωτικών τμημάτων.

Το στιγμιότυπο καταγράφεται στο πλαίσιο της παρουσίας της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη να αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη συμπρωτεύουσα.

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