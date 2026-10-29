Πολυτεχνείο Κρήτης: Επιστρέφει η «Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας “Θέλμα Μαυρίδου”» για 9η χρονιά

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με μεγάλη χαρά ανοίγει ξανά τις πόρτες του στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διοργανώνει την «Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας “Θέλμα Μαυρίδου”», το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, από 14:00 έως 20:00, στο Κτήριο Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη.



Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση εξωστρέφειας του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελεί μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει τέσσερα γνωστικά πεδία (Science (Επιστήμη), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική) και Mathematics (Μαθηματικά)-STEM) με στόχο την προώθηση της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και της καινοτομίας. Οι διαδραστικές δραστηριότητες που υλοποιούνται βοηθούν στην «ανακάλυψη» νέας γνώσης με απώτερο στόχο την καλλιέργεια ερευνητικής διάθεσης και στάσης στα παιδιά δημοτικού.



Η «Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας “Θέλμα Μαυρίδου”» διοργανώνεται για ένατη χρονιά με ανανεωμένο πρόγραμμα και νέες δράσεις για τους «μικρούς επιστήμονες». Οι επισκέπτες, μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές με τους γονείς τους, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιδείξεις των πιο σύγχρονων ερευνητικών και τεχνολογικών εξελίξεων με χρήση ερευνητικών προτύπων και εργαλείων του Πολυτεχνείου Κρήτης, να συνομιλήσουν με επιστήμονες και φοιτητές, να γνωρίσουν πώς οι επιστημονικές ανακαλύψεις και οι τεχνολογικές καινοτομίες επηρεάζουν τις ζωές μας, αλλά και να ανακαλύψουν νέες προοπτικές και να εμπνευστούν για το μέλλον τους.

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Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται φέτος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SCIENCE FOR GROWTH – EMPOWERING MINDS (STEPS)», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), συμμετέχουν εργαστήρια από όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης και πολλοί εθελοντές φοιτητές που εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της.



Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει έκθεση “Junior Επιστήμονες 2026” με ομαδικές επιστημονικές και τεχνολογικές εργασίες από μαθητές του Δημοτικών σχολείων του νομού μας.



Η είσοδος είναι ελεύθερη. Επισημαίνεται ότι για λόγους ασφαλείας είναι απαραίτητη η συνοδεία των μικρών μας επισκεπτών από ενήλικες.



Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αγαπημένης μας Θέλμας Μαυρίδου, που ήταν πάντα η «ψυχή» της Ημέρας Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο άνθρωπος που οργάνωνε, έδινε χαρά, ρυθμό και είχε κάθε χρόνο νέες ιδέες με στόχο να γίνει η εκδήλωση καλύτερη και ελκυστικότερη!

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