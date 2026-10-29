Συντάξεις: Η άνοδος του πληθωρισμού φέρνει μεγαλύτερη αύξηση για το 2027

Αυξήσεις συντάξεων, που όπως όλα δείχνουν θα ξεπεράσουν την αρχική πρόβλεψη της κυβέρνησης για 2,8% και αναμένεται να κινηθούν προς το 2,9% ή και 3% για το 2027, φέρνει η άνοδος του πληθωρισμού.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου προβλεπόταν αύξηση συντάξεων κατά 2,8% για το 2027. Η πρόβλεψη αυτή έλαβε υπόψη ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε μέσα επίπεδα στο 3,6% για το 2026. Η μεγάλη άνοδος που παρατηρήθηκε όμως τον Σεπτέμβριο με τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 5% αλλά και η εξίσου υψηλή τιμή του για τον Οκτώβριο (κατά πληροφορίες πάνω από 4%) διαμορφώνουν μια νέα εκτίμηση για ετήσιο πληθωρισμό γύρω στο 3,8% και σε αυτόματη αναθεώρηση του ποσοστού αύξησης των συντάξεων, στο 2,9% ή και 3%.

Η αύξηση στις συντάξεις καθορίζεται από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης (ΑΕΠ) και του πληθωρισμού της τρέχουσας χρονιάς δια του 2. Η αύξηση του ΑΕΠ για το 2026 θα είναι 2% ενώ ο πληθωρισμός που αποτελεί το κρίσιμο μέγεθος εκτιμάται στην αρχική πρόβλεψη ότι θα ανέλθει στο 3,6%. Το άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξης διαμορφώνεται στο 5,6% οπότε η αύξηση των συντάξεων καθορίστηκε στο 2,8%.

Οι τελευταίες ενδείξεις όμως που έρχονται από το μέτωπο του πληθωρισμού του Οκτωβρίου και η εκτίμηση για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, οδηγούν σε αναθεώρηση των αρχικών προβλέψεων με τον πληθωρισμό για το 2026 να κινείται στη ζώνη του 3,8% με 4%. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, τότε το άθροισμα ΑΕΠ και πληθωρισμού θα είναι 5,8% με 6% και η αύξηση στις συντάξεις θα διαμορφωθεί σε 2,9% με 3%.

Με αύξηση κατά 2,9% μια σύνταξη 600 ευρώ αυξάνεται κατά 17,40 ευρώ τον μήνα ή 208,80 ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα σε σύνταξη 870 ευρώ το μηνιαίο όφελος ανέρχεται σε 20,18 ευρώ και το ετήσιο σε 242,16 ευρώ.

Σε σύνταξη 1.140 ευρώ, η καθαρή αύξηση φτάνει τα 25,78 ευρώ τον μήνα ή 309,36 ευρώ ετησίως, ενώ σε σύνταξη 1.575 ευρώ το καθαρό όφελος είναι 35,63 ευρώ τον μήνα και 427,56 ευρώ τον χρόνο, ενώ σε σύνταξη 3.710 ευρώ η μηνιαία καθαρή αύξηση φτάνει τα 63,48 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 761,76 ευρώ ετησίως.

Στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή μετά τα μέσα Νοεμβρίου, θα φανεί αν θα αλλάξει η αρχική εκτίμηση για το ποσοστό αύξησης στις συντάξεις ή αν θα μείνει η αρχική πρόβλεψη για το 2,8% και η οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά προκύψει στο τελικό ποσοστό θα δοθεί ως διορθωτική αύξηση το 2028, όπως προβλέπει ο νόμος.

Πριν από την αύξηση του 2027 πάντως, περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι, και άτομα με αναπηρία καθώς και οι δικαιούχοι επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων θα πληρωθούν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Το επίδομα θα πληρωθεί χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία καταργούνται. Για τους συνταξιούχους διατηρείται μόνο το ηλικιακό κριτήριο που είναι το 65ο έτος για όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και τα 60ο έτος για όσους λαμβάνουν μόνον σύνταξη χηρείας. Το 65ο και το 60ο έτος θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του προηγούμενο έτους δηλαδή ως τον Δεκέμβριο του 2025. Αντίστοιχα, όσοι κλείσουν τα 65 με σύνταξη γήρατος και τα 60 με σύνταξη χηρείας τον Δεκέμβριο του 2026 θα πάρουν το 400άρι τον Νοέμβριο του 2027, κ.ο.κ.

Για τους υπόλοιπους δικαιούχους (ανάπηροι και ανασφάλιστοι υπερήλικες με επίδομα του ΟΠΕΚΑ) η ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται χωρίς ηλικιακά κριτήρια.

Διαβάστε επίσης:

Παραμένουν τα μετρητά στις παραδόσεις μέσω courier

Στη Βουλή η ρύθμιση των 120 δόσεων - Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ