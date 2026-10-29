Ελένη Βατσινά: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ανεξάρτητα συνεργεία αυτοκινήτων σε ασφυξία

Την ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ελένη Βατσινά, καταθέτοντας Αναφορά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, με αφορμή πρόσφατο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών (ΕΟΒΕΑΜΜ).

Η εικόνα που περιγράφουν οι επαγγελματίες και μεταφέρει η βουλευτής είναι αποκαλυπτική: αυξημένο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, συσσωρευμένες οφειλές, τραπεζικές προμήθειες και διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις ψηφιακής προσαρμογής. "Την ίδια ώρα, τα νόμιμα συνεργεία καλούνται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όπου, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η παράνομη και μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα εξακολουθεί να προκαλεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού" - τονίζει η βουλευτής.

Όπως τονίζει η κ.Βατσινά, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά από τους μικρούς επαγγελματίες να είναι συνεπείς σε κάθε υποχρέωση, όταν η ίδια δεν διασφαλίζει ούτε ίσους όρους ανταγωνισμού ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις βιωσιμότητας. "Η ανοχή απέναντι στα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας δεν είναι ουδέτερη στάση. Έχει συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα των οικογενειών και την τοπική οικονομία" - επισημαίνει η ίδια.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες του κλάδου για τις σχέσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την ανάγκη δίκαιου καθορισμού του κόστους επισκευής και των αποζημιώσεων. Η Ηρακλειώτισσα βουλευτής υπογραμμίζει την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει διαφανείς κανόνες, αποτελεσματικούς ελέγχους και ισορροπημένες σχέσεις στην αγορά, χωρίς οι μικρές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι σε ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες.

Με την Αναφορά της, η Ελένη Βατσινά αναδεικνύει επίσης την ανάγκη ουσιαστικής φορολογικής ελάφρυνσης, μείωσης του ενεργειακού κόστους, πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ρυθμίσεων οφειλών και στήριξης της ψηφιακής μετάβασης. Ζητούμενο, τονίζει, είναι να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής στις μικρές επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στα τεχνικά δεδομένα και στα ψηφιακά συστήματα που είναι απαραίτητα για την επισκευή των σύγχρονων οχημάτων.

"Η κυβέρνηση οφείλει, επιτέλους, να περάσει από τις διακηρύξεις για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένες πράξεις. Δεν αρκούν οι εξαγγελίες, όταν οι επαγγελματίες παλεύουν καθημερινά με το κόστος, τη φορολογία και την έλλειψη ρευστότητας" - αναφέρει σε δήλωσή της η Ελένη Βατσινά και ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να εξετάσει άμεσα τα αιτήματα της ΕΟΒΕΑΜΜ και να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, ισονομία και τη δυνατότητα να δουλεύουν νόμιμα, να επενδύουν και να κρατούν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει με συγκεκριμένα μέτρα, όχι με σιωπή και καθυστερήσεις. Γιατί κάθε συνεργείο που κλείνει είναι μια μικρή επιχείρηση που χάνεται, θέσεις εργασίας που απειλούνται και ένα ακόμη πλήγμα στην πραγματική οικονομία» - καταλήγει η κ.Βατσινά.

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