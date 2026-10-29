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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρτμουντ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καρέτσας

καρετσας
clock 14:47 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε καλό δρόμο για την επιστροφή του στη δράση φαίνεται να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Οπως δήλωσε σήμερα (29/10) ο Νίκο Κόβατς, ο Ελληνας άσος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης της Ντόρτμουντ, έστω και χωρίς να ανεβάσει ιδιαίτερα εντάσεις. Οπως εξήγησε ο προπονητής της Μπορούσια, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός θα επιχειρήσει αύριο να μπει σε φουλ πρόγραμμα, κάτι που -αν συμβεί- ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο ώστε να συμπεριληφθεί τουλάχιστον στην αποστολή για το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου (31/10) με την Μπάγερν στο Μόναχο.

«Ο Κώστας συμμετείχε εν μέρει στη σημερινή προπόνηση. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα έντονο, αλλά ήταν η πρώτη φορά που προπονήθηκε με την ομάδα (σ.σ. από τότε που τραυματίστηκε). Το πλάνο είναι να προπονηθεί με την ομάδα αύριο, εφόσον δεν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις», δήλωσε ο Κόβατς, χωρίς να αποσαφηνίσει το κατά πόσον υπολογίζει τον Καρέτσα για το Klassiker.

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Κωνσταντίνος Καρέτσας Ντόρτμουντ
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