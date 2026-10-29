ΝΒΑ: Υπογραφή Αντετοκούνμπο στην πρώτη νίκη του Μαϊάμι! (βίντεο)

Το Μαϊάμι έψαχνε απεγνωσμένα την πρώτη του νίκη στη νέα σεζόν και την έβγαλε στο παρκέ της Ατλάντα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι Χιτ επικράτησαν με 129-117, έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών και πήραν μια πολύτιμη βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό double-double. Με 11 εύστοχα σουτ σε 18 προσπάθειες, έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι και αποτέλεσε βασικό πυλώνα της επιθετικής λειτουργίας του Μαϊάμι.

Η στιγμή που μίλησε ο Γιάννης

Οι Χιτ είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, φτάνοντας ακόμη και στο +18. Ωστόσο, οι Χοκς δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με ένταση και επιθετικές πρωτοβουλίες, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους έξι πόντους, μετατρέποντας το φινάλε σε πραγματική δοκιμασία για τους φιλοξενούμενους.

Εκεί, ο Αντετοκούνμπο έδωσε την απάντηση. Με τέσσερις διαδοχικούς πόντους, σταμάτησε την αντεπίθεση της Ατλάντα και βοήθησε το Μαϊάμι να διατηρήσει τον έλεγχο. Στη συνέχεια, οι Χιτ έκλεισαν το παιχνίδι με επιμέρους σερί 11-5, σφραγίζοντας την πρώτη τους νίκη στη σεζόν.

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