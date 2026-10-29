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GOSSIP - LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Η συγκινητική στιγμή του 95χρονου πατέρα της με τον γιο της

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clock 09:00 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Τατιάνα Στεφανίδου θέλησε να μοιραστεί ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στη φωτογραφία, ο πατέρας της δημοσιογράφου φαίνεται να κρατά το χέρι του εγγονού του, Νικόλα.

«Έλιωσα! Γιορτάσαμε τους Δημήτρηδες της οικογένειας. Μπαμπά, αδελφό, ανιψιό. Και αυτή η στιγμή με έκανε να σκεφτώ την ανάγκη του ανθρώπου, ειδικά στην τρίτη ηλικία, να δώσει αγάπη, αλλά και να πάρει. Να αγγίξει και να τον αγγίξουν. Να νιώσει ότι εξακολουθεί να είναι ένα ζωντανό, πολύτιμο κομμάτι της οικογένειάς του. Με την ευχή να πάρετε τον παππού και τη γιαγιά ένα τηλέφωνο παραπάνω, να τους επισκεφτείτε, όχι γιατί είναι γιορτή, γιατί έτσι χωρίς λόγο…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

A post shared by Tatiana Stefanidou (@tatistefanidou)

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Τατιάνα Στεφανίδου Πατέρας
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