ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από ΧΥΤΑ Ηρακλείου έως Λινοπεράματα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου (αριθμ. πρωτ. 2501/1/643-ια’/24.10.26, ΑΔΑ:Ρ4ΥΣ46MTΛB-ΛΙΞ και 2501/1/613/9-ιε’/24.10.26, ΑΔΑ:ΡΒΒΟ46MTΛB-ΞΚΑ), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 04.11.26 έως και τις 23.12.26, ισχύουν σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου από ΧΥΤΑ Ηρακλείου έως Λινοπεράματα, από τη χ/θ 106+200 έως τη χ/θ 125+350 και στις δύο (2) κατευθύνσεις κυκλοφορίας, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

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