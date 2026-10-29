Χρήστος Κόντης: Ένας χρόνος στον ΟΦΗ με δύο τρόπαια και ευρωπαϊκό αποτύπωμα (βίντεο)

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (29/10) από την ημέρα που ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του διαδρομή και μια περίοδο που έμελλε να συνδεθεί με μεγάλες επιτυχίες για την ομάδα της Κρήτης. Δώδεκα μήνες μετά, ο Έλληνας τεχνικός έχει οδηγήσει τους «ασπρόμαυρους» στην κατάκτηση δύο τίτλων (Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup), έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην αγωνιστική τους ταυτότητα και καλείται πλέον να διαχειριστεί τις αυξημένες προσδοκίες που συνοδεύουν τις επιτυχίες.

Η 29η Οκτωβρίου 2025 ήταν η ημέρα κατά την οποία ο ΟΦΗ ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον Κόντη, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μίλαν Ράσταβατς. Η επιλογή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα παρέπαιε αγωνιστικά, με τη διοίκηση να επενδύει στην ποδοσφαιρική του φιλοσοφία και στην ικανότητά του να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Χρειάστηκαν περίπου δύο μήνες για να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα και να μεταμορφώσει αγωνιστικά την Κρητική ομάδα

Δύο τίτλοι και ευρωπαϊκή παρουσία

Το σημαντικότερο επίτευγμα της περιόδου είναι η κατάκτηση δύο τίτλων μέσα σε λίγους μήνες, του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, επιτυχίες που έδωσαν ξεχωριστή θέση στην πρώτη χρονιά του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο των «ασπρόμαυρων».

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Παράλληλα, ο ΟΦΗ επέστρεωε στην ευρώπη εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την πρόκριση του στη League Phase του Europa League. Η ευρωπαϊκή διαδρομή αποτελεί μια σημαντική εμπειρία για τον σύλλογο, ανεβάζοντας τον πήχη των απαιτήσεων και προσφέροντας στην ομάδα τη δυνατότητα να δοκιμαστεί σε διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού.

Οι δύο τίτλοι αποτελούν το ισχυρότερο σημείο αναφοράς της συνεργασίας του Κόντη με τον ΟΦΗ, δημιουργώντας παράλληλα αυξημένες προσδοκίες για τη συνέχεια.

Ο απολογισμός των αποτελεσμάτων

Σε αριθμητικό επίπεδο, ο απολογισμός της πρώτης χρονιάς του Χρήστου Κόντη περιλαμβάνει 49 επίσημους αγώνες, με τον ΟΦΗ να μετρά 22 νίκες, 7 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Η ομάδα σημείωσε συνολικά 68 γκολ, ενώ δέχθηκε 66, καταγράφοντας θετικό ισοζύγιο τερμάτων. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια διαδρομή με σημαντικές επιτυχίες, αλλά και δυσκολίες, μέσα σε ένα απαιτητικό αγωνιστικό περιβάλλον.

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Ο απολογισμός, επομένως, δεν περιορίζεται μόνο στα αποτελέσματα. Οι τίτλοι και η ευρωπαϊκή συμμετοχή αποτελούν τα βασικά σημεία αναφοράς, ενώ η πρόκληση για τον Κόντη είναι να διατηρήσει τον ΟΦΗ ανταγωνιστικό και να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του.

Έναν χρόνο μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ο Έλληνας προπονητής έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με μια περίοδο σημαντικών διακρίσεων για τους Κρητικούς, κάτι που δεν είχε καταφέρει άλλος προπονητής μετά τον αείμνηστο Γκέραντ. Το επόμενο στοίχημα είναι η σταθερότητα, η αγωνιστική εξέλιξη και η διατήρηση της ομάδας σε τροχιά υψηλών στόχων.

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