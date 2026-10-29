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GOSSIP - LIFESTYLE

Κωνσταντίνου: «Δεν έβγαλα ποτέ τη ζωή μου στα μανταλάκια – Ίσως αυτό το εκτίμησε ο κόσμος»

γ
clock 10:00 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Κωνσταντίνου παραχώρησε συνέντευξη στο Στούντιο 4  και αναφέρθηκε στο γεγονός πως στη διάρκεια της πορείας του προστάτεψε την προσωπική του ζωή

«Δεν έβγαλα ποτέ τη ζωή μου στα μανταλάκια, που λένε. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και ίσως αυτό το εκτίμησε ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

 «Ναι. Γιατί εγώ θέλω να ξέρω για τους άλλους; Θα ήθελα να βάλω το μάτι στην κλειδαρότρυπα να δω τι κάνει ο ένας κι ο άλλος; Πολλές φορές μάλιστα στενοχωριέμαι, γιατί ανοίγω αναγκαστικά το ίντερνετ, το Instagram κλπ, και βλέπω αυτές τις παρουσιάσεις που κάνουν: “Αυτή είναι η γυναίκα μου, ξέρετε τσακώθηκα χθες μαζί της”, “Αυτός σκοτώθηκε με την άλλη”. Τι είναι αυτά τα πράγματα;». 

«Και βιογραφία που έχω γράψει, είπα από την αρχή ότι: “Προσέξτε, δεν έχει μέσα ούτε σκάνδαλα, ούτε αποκαλύψεις, ούτε τίποτα. Είναι καταπληκτικό βιβλίο να το πετάξεις στο τζάκι τα Χριστούγεννα, να το κάψετε, να σας ζεστάνει. Από την αρχή σας το λέω, μην προχωρήσετε παρακάτω”. Το ξεκαθαρίζω», συνέχισε.

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