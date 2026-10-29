ΑΑΔΕ: Νέες διευκρινίσεις και αλλαγές για τα δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026

Νέες Διευκρινίσεις για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 και τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 παρέχονται με την εγκύκλιο (Ε.2066/2026) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που τροποποιεί την εγκύκλιο Ε.2045/2026. Οι τροποποιήσεις αφορούν δύο σημεία:

Εδαφολογικές αναλύσεις: Στην ενότητα 4.4, για την παρέμβαση Π1-31.4 «Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας», διευκρινίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε εδαφολογική ανάλυση, ώστε να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις αποδοχής των σχετικών δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα τροποποιείται το σημείο 5 στα Απαραίτητα Δικαιολογητικά ως εξής:



«5. Πιστοποιητικό ανάλυσης εδάφους ως προς:



α) την % περιεκτικότητα οργανικού άνθρακα επί ξ.ο. εδάφους και



β) μέτρηση την ΙΑΚ (meq/100gr).



Η εδαφολογική ανάλυση κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να φέρει Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ παραγωγού, τοποθεσία αγροτεμαχίου (συνιστάται να αναγράφεται και το α/α αγροτεμαχίου σύμφωνα με την ΕΑΕ), ημερομηνία δειγματοληψίας, επιθυμητή ή υφιστάμενη καλλιέργεια και το βάθος λήψης του δείγματος (0-10 cm)».



Επιλέξιμες Καλλιέργειες: Αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά, αμπέλια, ακτινιδιές και λοιπές μόνιμες/δενδρώδεις καλλιέργειες.Παραστατικό τεχνικού συμβούλου: Στην ενότητα 4.6.1, για τη δράση 31.6-Α «Χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής και Σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παροχής υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2026 (από τις 30 Οκτωβρίου 2026). Δηλαδή πήρε ένα μήνα παράταση.

Με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις για τα δικαιολογητικά της ΕΑΕ 2026, διευκολύνοντας την ενημέρωση των παραγωγών και την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΣΚΑΠ 2023-2027.

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