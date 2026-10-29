Μία γυναίκα: Η Ελένη ζητά συγνώμη απ’ την Μαρίνα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά

Τι θα δούμε στη σειρά Μία γυναίκα;

Επεισόδιο 9ο: Η Ελένη ζητά συγνώμη απ’ την Μαρίνα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά. Η Μαρίνα της λέει να το ξεχάσουν. Ο Κωστής κι η Ελισσάβετ δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το φιάσκο του τηλεοπτικού αφιερώματος. Η Εύα σιγοντάρει σ’ αυτό με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Ο Κυριάκος, νιώθει προσωπική ευθύνη να βοηθήσει την Μαρίνα. Η Εύα ξεκινάει τα call με εμπόδια, αφού πρέπει να γίνονται μέσα στο σπίτι. Η Μπέττυ, λιώμα απ’ το χωρισμό της με τον Αργύρη, συγκρούεται με την Μαρίνα που ζει ακόμη με τη μνήμη του Νίκου. Ο Γιάννης τσακώνεται με την Ξένια για το θέμα της επιμέλειας του Μίλτου. Ο Μάρκος προσπαθεί να εξαναγκάσει την Εύα να του πει ποια είναι και τί θέλει απ’ την Μαρίνα. Εκείνη του ξεφεύγει, με την τακτική της παρενόχλησης που ξέρει πολύ καλά. Η Μαρίνα ανησυχεί για το κόστος της θεραπείας της, ενώ η Ελένη της ζητά κουμπαριά. Ο Κωστής δέχεται ανώνυμο φάκελο με χρήματα, ενώ ο Αργύρης, γυρίζει στην Μπέττυ ζεματισμένος, με όρκους αγάπης. Η Μαρίνα σκέφτεται να ζητήσει τη βοήθεια της Ελισσάβετ, αλλά δεν προλαβαίνει, αφού πέφτει πάλι πάνω στην Εύα που το σκάει. Ο Μάρκος είναι η μόνη λύση για τα παιδιά. Η Μαρίνα του ζητά να μείνει μαζί τους για να κάνει εξετάσεις.

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