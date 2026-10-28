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GOSSIP - LIFESTYLE

Κάρμεν Ρουγγέρη: "Ρωτούσα τα παιδιά μου τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλή μαμά"

ρουγγέρη
clock 20:00 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κάρμεν Ρουγγέρη βρέθηκε στην εκπομπή ‘’Νωρίς-νωρίς" και για την αγάπη της στα παιδιά. Η ηθοποιός  παραδέχτηκε ότι η ενασχόλησή της με τα παιδιά είναι αυτή που τη γεμίζει ενέργεια, ενώ όπως είπε, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνει κανείς παιδιά και να το κάνει σωστά.

 «Αυτό που κάνω είναι που με γεμίζει ενέργεια. Το ότι ασχολούμαι με τα παιδιά. Είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με τα παιδιά γενικά, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει νομίζω… Είναι μεγάλη υπόθεση», τόνισε η ηθοποιός. 

Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί και να το μεγαλώνεις σωστά, γιατί πολλές φορές δε ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Ρωτούσα τα παιδιά μου τί πρέπει να κάνω για να είμαι καλή μαμά. Είναι ωραία ερώτηση», αποκάλυψε  η ηθοποιός.

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