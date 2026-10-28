Δολοφονία πρώην εισαγγελέα στη Γουατεμάλα: Ο επικεφαλής της αστυνομίας καθαιρείται

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Γουατεμάλας και άλλος κορυφαίος αξιωματούχος --σε βάρος των οποίων υπήρξαν αιτιάσεις μετά τη δολοφονία πρώην εισαγγελέα, νομικού ο οποίος έδινε αγώνα εναντίον της διαφθοράς στη χώρα της κεντρικής Αμερικής-- καθαιρέθηκαν χθες Τρίτη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα.

Η χώρα υπέστη σοκ τη 17η Οκτωβρίου, όταν ο πρώην εισαγγελέας Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα δολοφονήθηκε σε επίθεση ενόπλων μέρα μεσημέρι, μπροστά στον γιο του, σε αθλητικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο πρώην εισαγγελέας, 43 ετών, είχε καταγγείλει σχέσεις ανάμεσα σε ισχυρούς πολιτικούς κι επιχειρηματίες και συμμορίες, ενώ είχε καταγγείλει επίσης τον απερχόμενο διευθυντή της αστυνομίας Νταβίντ Κουστόδιο. Ο αξιωματικός καθαιρέθηκε ταυτόχρονα με τον υπαρχηγό του Έσβιν Κιτσέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο δήλωσε ότι οι αλλαγές στην κορυφή της ιεραρχίας της αστυνομίας εγγράφονται στο πλαίσιο «εξέτασης» που ανακοινώθηκε μερικές ημέρες μετά τη δολοφονία του πρώην εισαγγελέα.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξέτασης και θεσμικής αναδιάρθρωσης που διεξάγουμε με σκοπό να ενισχύσουμε» την αστυνομία, τόνισε ο κ. Βιγιέδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας πλάι του τον πρόεδρο Αρέβαλο. Ο πρώην εισαγγελικός λειτουργός δεν έπαυε να καταγγέλλει ώσμωση ανάμεσα στις αρχές, πολιτικούς, επιχειρηματίες και τη συμμορία Barrio 18, που θεωρείται η ισχυρότερη στη Γουατεμάλα. Αμφισβήτησε επίσης άμεσα την εντιμότητα του καθαιρεθέντα διευθυντή της αστυνομίας.

«Πρόκειται για τύπο που συνεργάζεται με το οργανωμένο έγκλημα, θα το πω ανοιχτά», είχε τονίσει ο δικηγόρος Σολόρσανο κατά τη διάρκεια πόντκαστ, συνδέοντας τον αξιωματικό με την Barrio 18. Συμπλήρωσε πως ο κ. Κουστόδιο «διευκόλυνε και ενθάρρυνε την απόδραση» 20 ηγετικών μελών συμμορίας από φυλακή υψίστης ασφαλείας έναν χρόνο νωρίτερα.

Η δολοφονία του άλλοτε εισαγγελικού λειτουργού σόκαρε τη Γουατεμάλα, με φόντο την αναζωπύρωση της εγκληματικότητας και την όξυνση των πολιτικών εντάσεων καθώς πλησιάζουν οι γενικές εκλογές του 2027.

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