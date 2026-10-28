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ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Σεργκέι Λαβρόφ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για τη G20

Σεργκέι Λαβρόφ
clock 17:28 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ θα μεταβεί στις ΗΠΑ την Παρασκευή και το Σάββατο για να παραστεί στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των είκοσι ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (G20), ανακοίνωσε σήμερα η Μόσχα.

Ο Λαβρόφ "θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20", που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα, είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

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