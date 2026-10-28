Aλ. Καλοκαιρινός: Ισχυρό μήνυμα για τον κίνδυνο του ολοκληρωτισμού με αφορμή την επέτειο του "ΟΧΙ"

Μήνυμα εγρήγορσης, ετοιμότητας και άμεσης πολιτικής και κοινωνικής δράσης απέναντι στην απειλή του ολοκληρωτισμού και την άνοδο της ακροδεξιάς στη Δύση εξέπεμψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής συμμετείχαν στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που πραγματοποιήθηκαν με λαμπρότητα στο Ηράκλειο και τη Νέα Αλικαρνασσό, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά που εκπροσώπησε την Κυβέρνηση, για τον εορτασμό της 86ης Εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε τις Δοξολογίες στους Ιερούς ναούς του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Τίτου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Ηρώων της Νέας Αλικαρνασσού και στον μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλ. Ελευθερίας, αντάλλαξε ευχές με πολίτες και εκπροσώπους αρχών και φορέων, ενώ χειροκρότησε τους μαθητές των σχολείων, τα αθλητικά σωματεία, τις εθελοντικές ομάδες, συλλόγους και ένοπλες δυνάμεις που συμμετείχαν στις παρελάσεις.

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη δήλωσή του εξήρε τη συμμετοχή της νέας γενιάς στις επετειακές εκδηλώσεις σημειώνοντας: «Αυτή είναι πάντα μια μέρα στην οποία νιώθουμε πολύ έντονα και μαζικά το νεανικό παλμό της πόλης, με τα νιάτα μας εδώ. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα και μια καθημερινότητα που μας έρχεται πολύ έντονα σήμερα και σε κάθε περίπτωση έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στη νέα γενιά». Παράλληλα, συμπλήρωσε πως η επέτειος αυτή αφορά ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα την Κρήτη, η οποία όπως ανέφερε «είχε το δικό της μερίδιο στην αντίσταση και στην ανόρθωση της χώρας στη συνέχεια».

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου εστιάζοντας ιδιαίτερα στους σύγχρονους γεωπολιτικούς και πολιτικούς κινδύνους, επισημαίνοντας ότι το φάσμα του ολοκληρωτισμού απλώνεται ξανά πάνω από τον δυτικό κόσμο, παραλληλίζοντάς τις με τις συνθήκες που οδήγησαν στις τραγωδίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Σήμερα το φάσμα του ολοκληρωτισμού απλώνεται στο δυτικό κόσμο και δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές οι οποίες οδήγησαν στις τραγωδίες που ζήσαμε στον 20ο αιώνα και ειδικότερα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τα δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς».

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Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το τρέχον πολιτικό κλίμα αλλά και οι «ανοχές» που επιδεικνύονται εντός των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών ευνοούν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε αδιανόητες καταστροφές: «Η επικράτηση και το ενδεχόμενο επικράτησης σε μικρότερες αλλά και κυρίως μεγάλες κομβικές χώρες της άκρας δεξιάς αυτήν τη στιγμή είναι ένας πραγματικός κίνδυνος τον οποίο πρέπει να επισημάνουμε και στον οποίο πρέπει εγκαίρως να ορθώσουμε ανάστημα για να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις όπως στο παρελθόν», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός απηύθυνε σαφές κάλεσμα για πολιτική και κοινωνική δράση αλλά και ετοιμότητα, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση: «Περισσότερο από ποτέ λοιπόν απαιτείται εγρήγορση, απαιτείται ετοιμότητα αλλά απαιτείται και δράση πολιτική και κοινωνική και αυτό το μερίδιο της ευθύνης που έχουμε και εμείς θα πρέπει όχι απλώς να το αναλάβουμε αλλά να το ασκούμε διαρκώς».

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