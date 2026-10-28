Ισπανία: Δραματική αύξηση των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – Φόβοι για ακόμη περισσότερα θύματα (βίντεο)

Σε τουλάχιστον 64 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα.

Πρόσωπο ενήμερο για την τραγωδία είπε στο Reuters, πως η αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, κατόπιν εντολής από τη διαχειρίστρια εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Arif λόγω βλάβης στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με αυτήν το τρένο της εταιρείας Renfe, με αποτέλεσμα συρμοί και των δύο τρένων να εκτροχιαστούν.

Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο.

«Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE. Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία προέτρεψε τους πολίτες, σε μια ανάρτησή της στο Χ, να δώσουν αίμα.

Η Εντουάρδα, μια επιβάτισσα στο τρένο της Iryo είπε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER πως η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί προς τα εμπρός και αρχικά πίστεψε πως το τρένο είχε κάνει επείγουσα στάση.

Συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του δυστυχήματος όταν είδε τραυματισμένους ανθρώπους και της ζητήθηκε να βγει από το τρένο.

‼️Accidente tren 🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. ✔️ También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Αφού κατέβηκε από ένα ανάχωμα για να φτάσει σε ασφαλές σημείο, είδε αυτό που περιέγραψε ως ένα σκηνικό καταστροφής, με ένα τμήμα του τρένου να κρέμεται στην πλαγιά και ένα βαγόνι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Διασώστες, μεταξύ των οποίων ένα ελικόπτερο, αστυνομικοί και ασθενοφόρα, έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ανέφερε. «Είδα νεκρούς ανθρώπους», είπε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας Καστίλη Λα Μάντσα Εστέρ Παντίλα ανέφερε πως 147 άνθρωποι ταξίδευαν με το τρένο της Iryo και 397 στο τρένο της Renfe.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Επιβάτες που απομακρύνθηκαν από τα τρένα περπατούσαν κατά μήκος ενός δρόμου κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Ορισμένοι ήταν αιμόφυρτοι ή είχαν δεμένα τα τραύματά τους, ενώ άλλοι έσερναν τις βαλίτσες τους. Εθελοντές τούς προσέφεραν νερό, το οποίο, όπως ανέφεραν, είχε σταλεί από γειτονικές πόλεις. Εκατοντάδες ασθενοφόρα, νεκροφόρες και ελικόπτερα έχουν σταθμεύσει δίπλα σε ένα τρένο, αρκετά βαγόνια του οποίου παρέμεναν πάνω σε υπερυψωμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Την ίδια στιγμή, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή, όπου είχαν καταλήξει τουλάχιστον τρία βαγόνια, πέφτοντας από το υπερυψωμένο τμήμα. Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ομάδων διάσωσης και να επιτραπεί η απομάκρυνση των θυμάτων.

«Ανείπωτο»

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η σύγκρουση σημειώθηκε «στις 08:54» (09:54 ώρα Ελλάδας) μεταξύ «δύο τρένων, ενός της Iryo και ενός της Renfe», κοντά στον σταθμό της Ούρδα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λα Μάντσα. Η Iryo είναι ιδιωτική εταιρεία, κατά 51% θυγατρική των ιταλικών σιδηροδρόμων FS, ενώ η Renfe είναι η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας. «Μιλάμε για 64 νεκρούς», εκ των οποίων 40 στο τρένο της Iryo και 24 σε εκείνο της Renfe, δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιχ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί κι άλλο», προειδοποίησε. Και πρόσθεσε: «Είναι τεράστιο, είναι ανείπωτο». Νωρίτερα, είχε εξηγήσει ότι τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να φτάσουν στα πιο «βαθιά» σημεία των βαγονιών, αναζητώντας επιζώντες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τόσο ο ίδιος όσο και η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, η οποία μίλησε στην ισπανική τηλεόραση, δήλωσαν ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχουν «καμία πληροφορία» σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Προς το παρόν, η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί» μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, της νότιας περιφέρειας της Ισπανίας, ανακοίνωσε η ADIF, η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών.

Από την πλευρά της, η Renfe, ένα τρένο της οποίας εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλη και ενεπλάκη στο δυστύχημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται στη διαδικασία «συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να αξιολογήσει την έκταση του δυστυχήματος».

Χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία από το 2013

Αυτή η τραγωδία σημειώθηκε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), του Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις προεκλογικές δραστηριότητές του έως αύριο Πέμπτη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά) Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, δήλωσε στο Χ «πολύ ανήσυχος» για αυτήν τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία. Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές. «Η Ευρώπη πενθεί σήμερα μαζί σας», πρόσθεσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Γαλλίας».

Με σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, το ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, έπειτα από εκείνο της Κίνας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χώρας.

Η σύγκρουση στο Ανταμούθ με 46 νεκρούς, στις 18 Ιανουαρίου, επίσης ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, είχε αναζωπυρώσει στην Ισπανία τη συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των επιβατών, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός, η τραγωδία στην Ούρδα αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.

Έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα πως είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο,

Η αξιωματούχος επισήμανε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

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