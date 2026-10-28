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ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Δεκάδες οι νεκροί μετά την σύγκρουση τρένων - Σκηνές χάους με τα εκτροχιασμένα βαγόνια (βίντεο)

Τολέδο Δυστύχημα
clock 12:39 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία, μετά από σύγκρουση τρένων στο Τολέδο, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν πώς 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο το skynews αναφέρει πως ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, με τον τελευταίο απολογισμό να είναι στους 39.

Η ισπανικές Αρχές, ωστόσο, φοβούνται για πολλούς περισσότερους νεκρούς, ενώ είναι δεκάδες και οι τραυματίες.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Μια αμαξοστοιχία της Renfe και ένα τρένο της Iryo συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 9 το πρωί τοπική ώρα (10 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν δύο βαγόνια της εταιρείας Iryo, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης της περιφέρειας Καστίλη Λα Μάντσα, προσθέτοντας πως τα αίτια και ο αριθμός των τραυματιών δεν έχουν προς το παρόν καθοριστεί.

Σε πλάνα που πρόβαλε το περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο Castilla La Mancha Television διακρίνεται ένα τρένο που έχει ανατραπεί με τουλάχιστον ένα βαγόνι να παραμένει στις ράγες, την ώρα που μεταλλικά κομμάτια, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των σιδηροδρόμων Adif είπε πως το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλη.

Από την πλευρά του, ο Μανουέλ Γκαλάν, δήμαρχος της κοντινής πόλης Ούρδα, δήλωσε στο Cadena SER ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ζήτησαν από το δημοτικό συμβούλιο να προετοιμάσει εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων ένα αθλητικό κέντρο, προκειμένου να υποδεχθούν επιβάτες και τραυματίες.

Όλες οι υποχρεώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ακυρώθηκαν για σήμερα. Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα επίσης ακύρωσε όλες τις προεκλογικές εκδηλώσεις του, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου.

*Φωτογραφία: Ismael Herrero (EFE)

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